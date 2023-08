Die Krise der amerikanischen Regionalbanken zieht weitere Kreise. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank im März und der kurz danach erfolgten Notübernahme der First Republic Bank durch den Branchenführer JP Morgan hat in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ratingagentur Moody’s die Bonitätsnoten für zehn mittelgroße und kleinere Institute gesenkt.

Gleichzeitig kündigten die Bonitätsprüfer an, die Ratings größerer Banken wie US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street und Trust Financial auf eine Herabstufung zu prüfen. Darüber hinaus stuft Moody’s nun den Rating-Ausblick von elf Instituten, darunter Capital One, PNC Financial Services und Fifth Third Bancorp, mit „negativ“ ein.

Zunehmender Ertragsdruck

„Die Ergebnisse vieler Banken für das zweite Quartal deuten auf einen zunehmenden Ertragsdruck, was ihre Fähigkeit beeinträchtigen wird, internes Kapital zu generieren“, begründete die Ratingagentur den Schritt. Die Moody’s-Analysten zeigten sich zum einen wegen der sich in den Vereinigten Staaten abzeichnenden Rezession und zum anderen wegen der zunehmenden Risiken aus den hohen Beständen an gewerblichen Immobilienkrediten besorgt.

Diese gerieten angesichts hoher Zinsen und einer sinkenden Nachfrage nach Büroräumen immer mehr unter Druck. Nun stehen Anschlussfinanzierungen von zahlreichen gewerblichen Immobilienkrediten an, und die amerikanischen Regionalbanken, die mehr als zwei Drittel der Gewerbeimmobilienkredite von insgesamt 20 Billionen Dollar vergeben haben, müssen nun bangen. Die steigenden Zinsen verteuern die neuen Kredite und verringern gleichzeitig den Wert der finanzierten Liegenschaften. Deshalb befürchten Marktteilnehmer eine Ausfallwelle bei gewerblichen US-Immobilienkrediten.

Hohe Immobilienrisiken

Diese kann die Regionalbanken in einem besonderen Ausmaß treffen. Bei Instituten mit einer Bilanzsumme von bis zu 10 Milliarden Dollar machen gewerbliche Immobilienkredite nach Moody’s-Angaben 279 Prozent des haftenden Eigenkapitals aus. Banken, die ein Bilanzvolumen von 10 bis 250 Milliarden Dollar aufweisen, kommen auf 181 Prozent. Dagegen liegen die Großbanken ab einer Bilanzsumme von 250 Milliarden Dollar nur bei 51 Prozent.

Die in den nächsten 18 Monaten zur Verlängerung anstehenden gewerblichen Immobilienkredite machen bei den von Moody’s untersuchten 55 US-Banken einen hohen Anteil des Eigenkapitals aus. Der Medianwert liegt bei 46 Prozent.

Trump lockerte die Regulierung

Die Zusammenbrüche der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie die Schieflage der First Republic haben im Frühjahr eine Vertrauenskrise im US-Bankensektor ausgelöst. Als dann die Schweizer Großbank Credit Suisse mit staatlicher Unterstützung durch den größeren Rivalen UBS aufgefangen werden musste, gab es an den Finanzmärkten die Sorge vor einer neuen Bankenkrise.

Die Probleme der Banken resultieren auch aus dem raschen Zinsanstieg. Die amerikanische Notenbank Fed hat im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen insgesamt elfmal angehoben. Die Spanne liegt nun bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Europäische Zentralbank hinkt etwas hinterher. Sie hat den inzwischen als Leitzins geltenden Einlagensatz in den vergangenen zwölf Monaten neunmal auf nun 3,75 Prozent angehoben.

Die höheren Zinsen bescheren den Banken zwar höhere Zinsüberschüsse, haben aber in ihren Anleihebeständen aufgrund von Kursverlusten zu stillen Lasten geführt. Die Silicon Valley Bank war in die Bredouille geraten, als sie aufgrund des hohen Abzugs von Kundeneinlagen amerikanische Staatsanleihen verkaufte und dabei hohe Verluste realisierte.

Steigen die Zinsen, dann erhöhen sich die Renditen von Anleihen, deren Kupons noch aus den Phasen niedriger Zinsen stammen. Das führt zu entsprechenden Kursverlusten dieser Titel. Moody’s warnte nun vor den hohen unrealisierten Verlusten einiger Regionalbanken, was zu einem Vertrauensschwund der Investoren führen kann. Die Probleme der Regionalbanken sind auch auf deren sehr laxe Beaufsichtigung zurückzuführen, die der frühere Präsident Donald Trump deutlich gelockert hatte.