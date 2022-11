Inflationsbekämpfung : US-Notenbankchef kündigt kleinere Zinsschritte an

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat künftig kleinere Zinsschritte in Aussicht gestellt. „Der Zeitpunkt für eine Verringerung der Zinserhöhungen könnte schon auf der Dezember-Sitzung kommen“, sagte Powell am Mittwoch in Washington auf einer Veranstaltung des Instituts Brookings. Gleichzeitig stellte er jedoch weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht.

„Der Zeitpunkt für eine Mäßigung des Zinserhöhungsrhythmus könnte schon bei der Dezembersitzung erfolgen“, sagte Powell in seiner Rede. „Angesichts unserer Fortschritte bei der Straffung der Politik ist der Zeitpunkt dieser Mäßigung weit weniger wichtig als die Frage, um wie viel wir die Zinsen weiter anheben müssen, um die Inflation unter Kontrolle zu halten, und wie lange es notwendig sein wird, die Politik auf einem restriktiven Niveau zu halten.“

Inflation in Amerika schwächt ab

Der Zinsgipfel dürfte noch etwas höher liegen als im September signalisiert. Damals hatte die US-Notenbank Fed laut den Projektionen der Mitglieder im Median einen Zinsgipfel von 4,6 Prozent prognostiziert. Schließlich sei die Inflation immer noch zu hoch, sagte Powell. Man brauche mehr Signale für eine rückläufige Inflation.

Auf der jüngsten Sitzung Anfang November hatte die Fed ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge kräftig um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Die Fed hat im laufenden Jahr die Leitzinsen bereits von fast null auf aktuell 3,75 bis 4,0 Prozent angehoben. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Fed ihren Leitzins Mitte Dezember um 0,50 Prozentpunkte anheben wird.

Die Inflation in den vergangenen Monaten hat sich bereits etwas abgeschwächt. Im Oktober sank die Jahresinflationsrate auf 7,7 Prozent. Im Juni hatte sie noch bei 9,1 Prozent ein 40-Jahreshoch markiert.

Dollar verliert gegenüber Euro an Wert

Der Fed-Vorsitzende ging in seiner vorbereiteten Rede außerdem auf die einzelnen Aspekte der Inflation ein und nannte hierbei unter anderem einen nur leichten Rückgang der Verbraucherpreise, ging auf die erhöhten Dienstleistungskosten ein und konzentrierte sich dabei auf das knappe Angebot auf dem Arbeitsmarkt. „Überschüssige Pensionierungen könnten jetzt mehr als zwei oder bis zu dreieinhalb Millionen der fehlenden Arbeitskräfte ausmachen“, so Powell.

Während Ökonomen eine Rezession in den nächsten zwölf Monaten als wahrscheinlich ansehen, sagte Powell, dass eine sogenannte weiche Landung für die Wirtschaft „sehr plausibel und immer noch erreichbar“ sei. Der regionale Konjunkturbericht der Fed, der ebenfalls am Mittwoch veröffentlicht wurde, besagt, dass die Wirtschaftstätigkeit in den letzten Wochen gegenüber dem vorangegangenen Bericht in etwa gleich geblieben oder leicht gestiegen ist, was unter dem bescheidenen Wachstumstempo des vorangegangenen Berichtzeitraums liegt, der bis Oktober lief. Die höheren Zinsen machen Kredite für Investitionen und Konsum teurer, was wiederum die Konjunktur ausbremsen könnte.

Der US-Dollar verlor an den Devisenmärkten gegenüber den wichtigsten Konkurrenten an Wert, auch der Euro legte nach der Veröffentlichung etwas zu. Zudem stiegen auch die US-Aktienkurse.