Urlaub in Zeiten von Corona

Reisen : Urlaub in Zeiten von Corona

Die Obstschale an der Hotelrezeption ist verschwunden. Auch Kekse und Bonbons gibt es nicht mehr. Und keinen Begrüßungsdrink. Stattdessen sitzt der Mitarbeiter mit Maske am Empfang hinter einer Plexiglaswand und checkt die neuen Gäste ein. Auch die sollen Mundschutz tragen. Am Boden sind Markierungen aufgetragen, die den geforderten Sicherheitsabstand von 1,5 Metern anzeigen.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Sicherheitsleute in der Lobby weisen die Gäste in einen Warteraum, wenn sich zu viele Menschen vor der Rezeption drängeln. Bezahlt werden soll kontaktlos mit Handy oder Karte, die Zimmerschlüssel werden vor Ausgabe desinfiziert. Den Aufzug zu den Zimmern dürfen maximal ein bis zwei Leute oder eine Familie gleichzeitig benutzen.