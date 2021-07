Existentielle Risiken : Die richtige Versicherung gegen Starkregen

Aktualisiert am

Unwetter können hohe Schäden an Häusern verursachen. Das zeigen die Hochwasser der vergangenen Tage. Viele haben ihr Leben verloren, viele müssen um ihre wirtschaftliche Existenz fürchten. Wie kann sich jeder einzelne finanziell besser schützen?

Am Donnerstag in Bad Neuenahr Bild: Lucas Bäuml

So schlimm wie in diesem Jahr war es schon lange nicht mehr. Schäden durch Starkregen und Hochwasser gibt es immer, nicht aber so viele Tote, die Zahlen sind dramatisch. Und wer das Glück hat, unversehrt geblieben zu sein, der muss trotzdem manchmal um seine wirtschaftliche Existenz fürchten, denn: Zahlreiche Häuser sind zerstört – und nicht jeder Hauseigentümer ist für solche Fälle abgesichert.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wohngebäudeversicherungen decken Schäden am Haus, Hausratversicherungen ersetzen zerstörte Einrichtungsgegenstände, die Teil- und Vollkaskopolice ersetzt ein kaputtes Auto zumindest bis zum Wiederbeschaffungswert. Doch während in der Autoversicherung Schäden durch Starkregen und Hochwasser mitversichert sind, gilt das für die anderen beiden Versicherungen nicht.