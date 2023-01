Die Vermögensfrage : Hilfe! Wer führt nach mir die Firma?

Unternehmer haben Steuerung und Expansion im Blut. Das Loslassen ihres Lebenswerkes hingegen liegt ihnen fern. So erklärt sich Hans-Robert Jacobsen, dass die große Mehrheit der Unternehmer die eigene Nachfolge zu spät plant und regelt. „Anstatt die Frage in der Familie zu tabuisieren oder im Unternehmen aufzuschieben, weil das Tagesgeschäft alle Kapazitäten verschlingt, sollte man sich fragen: Wer und was ist das Beste fürs Unternehmen?“, sagt Jacobsen. Die Bandbreite der Optionen umreißt er so: „Wie lässt sich das Unternehmen für die Mitarbeiter erhalten, und wie bringt es der Inhaberfamilie entweder auch künftig Ausschüttungen oder einen möglichst hohen Verkaufserlös nach Steuern?“

Mit seinem Plädoyer für eine geregelte Unternehmensnachfolge redet Jacobsen erstaunlicherweise nicht pro domo. Sein Arbeitgeber ist die digitale Deutsche Unternehmerbörse DUB.de, auf der derzeit 1600 Unternehmer ihre Firma zum Kauf anbieten – nicht selten, weil es mit der geordneten Betriebsübergabe nicht geklappt hat. „Wie beim Onlinedating bringen wir dann Anbieter und Nachfrager mit möglichst identischen Anforderungsprofilen zusammen“, sagt Jacobsen. Doch trotz der digitalen Möglichkeiten, die ein regional unbegrenztes „Matching“ auf der Börsenplattform zulassen, bleibt es dabei: Firmen und Praxen sind, gerade wenn der Unternehmer schon im vorgerückten Alter ist oder nur wenig in die Zukunft investiert hat, nur schwer verkäuflich, zumindest oft nicht zu dem Preis, den sich der Inhaber ausgemalt hat.