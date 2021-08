Hohe Bewertungen : Unternehmensanleihen unter EZB-Schutz

An diesem Freitag werden die Finanzmärkte ihre Aufmerksamkeit auf Jackson Hole richten. In die Rocky Mountains in Wyoming lädt der Präsident der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, alljährlich Notenbankvertreter. In diesem Jahr steht die Fed-Diskussion über eine Drosselung der Anleihekäufe im Mittelpunkt. Von Powell erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss darüber, wann mit dem Einstieg in den Ausstieg zu rechnen ist. Die Debatte um das sogenannte Tapering ist auch für europäische Unternehmens­anleihen wichtig, weil dort die Kurse ein sehr hohes und die Renditen, insbesondere die Risikoaufschläge (Spreads), ein sehr niedriges Niveau aufweisen. Das ist den Kaufprogrammen der Europäischen Zentralbank (EZB) zu verdanken.

Die Diskussion um das Tapering stellt nach den Worten von Monica Fernandez, Strategin der DZ Bank, auch für den europäischen Markt ein Problem dar. Denn ein Anstieg der Kreditkonditionen in den USA könne sich auf Europa auswirken und höhere Finanzierungskosten für Unternehmen zur Folge haben. Dann komme es auf die EZB an, die in diesem Fall versuchen werde, die Risikoaufschläge unten zu halten. „Wir erwarten deshalb mittelfristig keine größeren Spread-Ausweitungen europäischer Unternehmensanleihen“, ist Fernandez überzeugt.