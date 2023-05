Unternehmen verdienen prächtig : Dax-Aktien niedrig bewertet

Es ist ein wiederkehrendes Bild der vergangenen Wochen. Wann immer Unter­nehmen über ihre Geschäfte berichten, sie können auf ihre Preissetzungsmacht verweisen. Jüngstes Beispiel am Freitag die Allianz. Deren Finanzvorstand nannte es „gesunde Preisgestaltung“. Will meinen: Der Konzern konnte die Preis erhöhen, und die Kunden haben es geschluckt. Die Hälfte des Zuwachses am Umsatz geht in der Schaden- und Unfallversicherung nun auf höhere Preise zurück. Der Gewinn des Konzerns insgesamt stieg in den ersten drei Monaten 2023 um 24 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Die Allianz reiht sich damit ein in die Serie von Berichten, die neben höheren Umsätzen auch dank Preiserhöhungen höhere Gewinne vermelden können. Mit ihrem Anteil von Preiserhöhungen am Umsatzwachstum von 50 Prozent liegt die Allianz noch unter dem Durchschnitt. Am Markt wird von eher 70 Prozent gesprochen, die Preiserhöhungen am Umsatzanstieg ausmachen.

Das Schöne für Unternehmen und ihre Aktionäre: Anders als noch im Frühjahr und Sommer 2022, als die Preiserhöhungen überwiegend durch höhere Kosten für Öl, Gas und Strom draufgingen, sind die Energie- und Transportkosten seither gesunken, und die Preiserhöhungen der Unternehmen führen vermehrt auch zu Gewinnsteigerungen. Eine erste Auswertung des Beratungsunternehmens EY für den Dax zeigt nach 34 von 40 Quartalsberichten ein Umsatzplus von 7 Prozent im ersten Quartal. Der Vorteil der börsennotierten Unternehmen: Sie sind oft Branchengrößen mit Marktmacht und können höhere Preise durchsetzen.