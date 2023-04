Börsenhändler an Wall Street: Inflations- und Zinsrisiken und nun auch die Probleme der Banken sorgen für hohe Nervosität an den Finanzmärkten., Bild: dpa

Die Notenbanken müssen darauf achten, im Kampf gegen die Inflation nicht zu früh locker zu werden. Im Gespräch mit der F.A.Z. warnt Benjamin Dietrich, Portfoliomanager von Lazard Asset Management , vor einer zweiten Inflationswelle wie in den Siebziger- und Achtzigerjahren, die noch schmerzhafter ausfallen könne. Die Fed werde wahrscheinlich noch zweimal den Leitzins um einen viertel Prozentpunkt anheben, womit sie bei 5,25 bis 5,50 Prozent landen würde, sagt der in New York tätige Anleihestratege.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft.



In Zeiten der Niedrigzinsen war für ihn die Anlagewelt bei Weitem nicht so komplex wie heute. Nun würden Fehlinvestitionen rasch bestraft. „Wir erwarten auch weiterhin eine unruhige Phase an den Finanzmärkten“, sagt Dietrich. Deshalb achtet er bei Anleihen auf eine hohe Qualität der Schuldner. Deren Bonität soll also im investitionswürdigen Bereich („Investment Grade“) liegen. Zudem bevorzugt Dietrich kurze Laufzeiten. Auf dieser Basis seien Renditen zwischen 3 und 5 Prozent möglich. Dietrich verweist auf den sechsmonatigen US-Schuldtitel (T-Bill), der einen risikolosen Zins von 4,9 Prozent bietet. Im Vergleich dazu seien die Risikoaufschläge („Spreads“) für riskantere Anleihen historisch unattraktiv.