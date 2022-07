Uniper-Einstieg : Das schlechte Geschäft mit den Staatsaktien

In einem schwachen Marktumfeld ist die Uniper -Aktie am Donnerstag nochmals um gut 6 Prozent auf Kurse von knapp 9 Euro abgesackt. Schnäppchenjäger, aufgepasst: Ein Unternehmen, das im vergangenen Jahr dank steigender Gaspreise seinen Umsatz auf 164 Milliarden Euro mehr als verdreifachen konnte, ist nun zu einem Börsenwert von rund 3,2 Milliarden Euro zu haben. Seinen Geschäftsbericht für 2021 veröffentlichte Uniper just am 23. Februar und rechnete beim Gewinn unterm Strich mit einem „spürbaren Anstieg im Vergleich zum Geschäftsjahr 2021“. Einen Tag später begann der Krieg in der Ukraine, und viereinhalb Monate später ist Uniper auf Staatshilfe angewiesen.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Kein deutsches Unternehmen unterhält derart enge geschäftliche Verflechtungen mit Russland. Uniper ist an zahlreichen Kraftwerken in Russland beteiligt und kauft als größter Gasimporteur Deutschlands vor allem russisches Gas. Seit das Gas nur noch zögerlich fließt, hat Uniper ein Problem. Das billige Gas aus Russland muss anderweitig beschafft werden, um die Lieferverpflichtungen zu festgelegten Preisen an seine deutschen Kunden, zum Beispiel rund 100 Stadtwerke, zu erfüllen. Das Ersatzgas ist aber deutlich teurer als das russische Gas.