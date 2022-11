Zinsen, Wachstum, Volatilität : Zeitenwende auch am Kapitalmarkt

Höhere Zinsen, höhere Inflation, höheres Wirtschaftswachstum – ein nachhaltig neues Umfeld für die Geldanlage hat sich herausgebildet nach Ansicht der Fachleute der Union Investment. „Gerade dieses Jahr hat gezeigt, wie wichtig eine internationale Vermögensanlage ist“, sagte Frank Engels, der für die Kapitalanlage verantwortliche Vorstand, während der Risikomanagement-Konferenz der Fondsgesellschaft in Mainz. Das Jahr 2022 habe Verluste in nahezu allen Anlageklassen gebracht, es zähle rückblickend zu den wenigen Jahren, in denen sowohl Aktien als auch An­­leihen schwach abschnitten. „Sichere Häfen waren im Grunde nur Währungen und Energie gewesen“, und hier nannte er beispielsweise den Dollar und den Schweizer Franken – gerade der Dollar hat im bisherigen Jahresverlauf deutlich an Wert gewonnen etwa gegenüber dem Euro, aber auch gegenüber zahlreichen Schwellenländerwährungen.

Kurzfristig erwartet Engels eine Re­zession in der westlichen Welt, wenn auch keine schwere. Zugleich werde der Rückgang der Wirtschaftsleistung in den Vereinigten Staaten geringer aus­fallen als in der Europäischen Währungsunion. Die Inflation könnte seiner An­sicht nach langsam ihren Höhepunkt erreicht haben, zumal in Amerika. Engels geht davon aus, dass die wichtigsten Notenbanken nichtsdestotrotz die Leitzinsen weiter anheben werden. Für die Europäische Zentralbank pro­gnostiziert er eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte im Dezember und einen Leitzins von 2,75 Prozent im kommenden Jahr. Die amerikanische Fed werde die Leitzinsen ebenfalls weiter an­­heben auf einen Wert von 4,5 oder 4,75 Prozent – die Dollar-Währungs­hüter werden seiner Ansicht nach ihre Erhöhungen indes früher beenden als ihre europäischen Kollegen und abwarten, wie sie wirken.

„Great Transformation“ bedeutet stärkere Konjunkturschwankungen

Engels, der unlängst von der DWS zur Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken zurückkehrte und dort in den Vorstand aufrückte, warnte vor zu großen staatlichen Ausgabenprogrammen und überhaupt einer zu weit ausholenden öffentlichen Hand. „Die Finanzpolitik darf nicht zu expansiv sein, der starke Staat bringt uns ganz schön in Schwierigkeiten, wenn die Notenbanken die Inflation bekämpfen wollen.“ Wie das schiefgehen könne, habe sich gerade erst in Großbritannien gezeigt – dort in­tervenierte die Bank of England am Markt, um die britischen Pensionsfonds zu stützen, die durch Ankündigungen der inzwischen zurückgetretenen Regierung Truss ins Schlingern geraten wa­ren. Wichtig sei, dass sich Geld- und Finanzpolitik gut koordinierten.

Nach den hohen Teuerungsraten und dem merklichen Zinsanstieg in diesem Jahr sieht Engels im kommenden Jahr vergleichsweise gute Chancen gerade am Anleihemarkt, und im Währungsbereich könnten sowohl der Euro als auch der japanische Yen besser abschneiden und einen Teil der gegenüber dem Dollar erlittenen Wertverluste korrigieren. Und auch für den Aktienmarkt ist er verhalten optimistisch, wenngleich er eher von einer einstelligen Rendite ausgeht. „Die Bewertungskorrektur aufgrund der Zinsentwicklung ist jedenfalls abgeschlossen“, sagte er, in den Kursverlusten dieses Jahres seien viele wirtschaftlich schlechte Nachrichten eingepreist.

Grundsätzlich erwartet Engels, dass sich für die Kapitalanlage ein längerfristig neues Umfeld etabliert hat. Nach der Phase der Jahre 1985 bis 2019, die sie als „Great Moderation“ beschreiben mit eher niedrigem, aber kontinuierlichen Wirtschaftswachstum und sinkenden Zin­sen, befinde sich die Welt seit 2020 in einer „Great Transformation“. Diese werde sich durch stärkere Konjunkturschwankungen auszeichnen, strukturell höhere Zinsen und höheres Wirtschaftswachstum, zumal in den Vereinigten Staaten.

Als Gründe nennen sie die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Peking und generell eine politisch und wirtschaftlich stärker fragmentierte Weltordnung. Lieferketten würden restrukturiert, Produktion zurückverlagert. „Dafür muss und wird viel mehr investiert werden“, sagt Engels.