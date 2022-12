Union Investment : „Altersvorsorge droht schleichend an Relevanz zu verlieren“

In der Finanzwirtschaft wächst die Ungeduld gegenüber der Politik im Hinblick auf eine Reform der Altersvorsorge. Schon in der Legislaturperiode bis 2017 hatte sich die Branche mit Vorschlägen an die damalige schwarz-rote Koalition gewandt, um das Riestersystem zu vereinfachen. In der darauffolgenden Wahlperiode hatten die Regierenden das Thema sogar in den Koalitionsvertrag aufgenommen, doch wieder passierte nichts.

Nun gibt es den Beschluss, mit einem Startbetrag von zehn Milliarden Euro eine Aktienrücklage zu finanzieren. Ein bisschen mehr Kapitaldeckung würde damit in der Altersvorsorge eingeführt, aber nicht in dem Umfang wie durch eine Aktienrente mit regelmäßigen Beiträgen aus der ersten Säule.