Logo einer BNP-Filiale in Paris Bild: Reuters

Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich versuchen Umweltschützer verstärkt, Konzerne für angeblich unzureichende Klimaschutzbemühungen vor Gericht zu zerren. Mit der BNP Paribas steht nun auch ein prominenter Finanzdienstleister und die zugleich größte Geschäftsbank der Eurozone unter Beschuss.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris

Am Donnerstag teilten die politisch links verorteten Vereine Notre affaire à tous, Oxfam und Les Amis de la Terre mit, das Geldhaus wegen der Verletzung von Sorgfaltspflichten, ökologischer Schäden und der Nichteinhaltung ihrer freiwilligen Verpflichtungen in Frankreich verklagt zu haben. Es sei der „weltweit größte Finanzier der acht größten europäischen und nordamerikanischen Öl- und Gasunternehmen“, schreiben sie mit Verweis auf eine Studie anderer Umweltschützer.

Vergeblich hatten Notre affaire à tous, Oxfam und Les Amis de la Terre die BNP bislang dazu aufgefordert, die Finanzierung neuer fossiler Energieprojekte einzustellen und einen Plan für den Ausstieg aus Öl und Gas zu verabschieden. Ihre nun eingereichte Klage nennen sie „historisch“, da es sich um den global ersten „Klimastreitfall“ handele, der sich gegen eine Geschäftsbank richte. Nach Angaben der Zeitung „Le Monde“ berufen sich die Vereine dabei auf ein französisches Gesetz, das Konzernen nach einem Fa­brikunfall in Bangladesch im Jahr 2017 größere Sorgfaltspflichten auferlegt.

Die Bank wehrt sich offensiv gegen die Vorwürfe. „Man kann nicht sagen, dass BNP Paribas heute der größte europäische Finanzier fossiler Energieprojekte ist, wenn man sich auf die von den drei (Nichtregierungsorganisationen) zusammengestellten Daten stützt, die einen sehr langen Zeitraum von 2016 bis 2021 abdecken“, sagt Antoine Sire, Head of Company Engagement im BNP-Vorstand, im Gespräch mit der F.A.Z. Zudem berücksichtigen Notre affaire à tous, Oxfam und Les Amis de la Terre nicht den „Abwärtspfad“, zu dem man sich verpflichtet habe.

„Am weitesten fortgeschrittene internationale Bank“

„Wir haben bereits heute mehr kohlenstoffarme und erneuerbare Projekte in unserem Portfolio als fossile“, erklärt Sire. Innerhalb von zehn Jahren habe die BNP ihre Kreditvergabe an den Energiesektor von fast 100 Prozent fossilen Brennstoffen auf 55 Prozent kohlenstoffarme Energien umgestellt, darunter hauptsächlich Erneuerbare. 2030 sollen es mehr als 80 Prozent sein.

Tatsächlich wies die BNP Ende September 28,2 Milliarden Euro an Kreditvolumen für „kohlenstoffarme Energien“ aus, wovon 24,8 Milliarden Euro auf Erneuerbare, 0,3 Milliarden Euro auf Biokraftstoff und die übrigen 3,1 Milliarden Euro auf die Kernenergie entfielen. Dem stand ein Kreditvolumen für fossile Energien in Höhe von 23,7 Milliarden Euro gegenüber, wovon 17,1 Milliarden Euro auf Öl- und 5,3 Milliarden Euro Gasaktivitäten sowie die übrigen 1,3 Milliarden Euro auf Kohle entfielen, aus der die BNP bis 2030 aussteigen will.

Die BNP sieht sich in diesem Bereich als „am weitesten fortgeschrittene internationale Bank“. Allgemein entfielen aber auch nur 4 Prozent aller Kredite auf den Energiesektor, betont Sire und ergänzt: „Wir führen einen regen Dialog mit (Nichtregierungsorganisationen), aber wir wurden von Notre affaire à tous, Oxfam und Friends of the Earth nicht kontaktiert, bevor sie Klage eingereicht haben.“

Auf den BNP-Fall angesprochen, unterstrich der Chef des französischen Versicherungskonzerns Axa, Thomas Buberl, am Donnerstag die Notwendigkeit, dass die großen wirtschaftlichen Akteure ihren Beitrag zum ökologischen Übergang leisten – und Kunden begleiten. Als Finanzierer und Versicherer von Energieprojekten habe er damit „früh angefangen“ und messe den erzielten Fortschritt beständig.

Axa hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende dieses Jahres 26 Milliarden Euro in „grüne“ Anlagen zu investieren. Nukleare Projekte finanziert er auch, gehören aber nicht dazu. Aus der Kohle will Axa bis 2040 aussteigen.