Neues Elite-Panel der F.A.Z. : Nur Armin Laschet kommt schlecht weg

Aktualisiert am

Viel positiver als in früheren Krisen beurteilen Deutschlands Führungskräfte die Arbeit der Politik. Sie sorgen sich vor einer zweiten Corona-Welle – und nicht nur das.

Einmütig wie selten stehen die Führungsspitzen des Landes hinter der Politik. 90 Prozent loben die Arbeit der großen Koalition in der Corona-Krise. War die Bundesregierung vor Ausbruch der Pandemie jahrelang als „zu schwach“ beurteilt worden, gibt es in deutschen Chefetagen nun kaum noch Zweifel an ihrer Handlungsstärke.

Heike Göbel Verantwortliche Redakteurin für Wirtschaftspolitik, zuständig für „Die Ordnung der Wirtschaft“. F.A.Z.

Das zeigt das aktuelle Elite-Panel, für das die Meinungsforscher aus Allensbach jetzt mehr als 500 Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik unter anderem für die F.A.Z. befragt haben. Das Ergebnis verwundert selbst die erfahrene Allensbach-Chefin Renate Köcher. „Ich kann mich in Jahrzehnten nicht an eine solche Zustimmung zur Regierung erinnern“, sagt sie. Selbst in der Finanzkrise 2008 habe die Regierung nicht derart hohe Werte bekommen.

Weitgehend einig sind sich die Eliten darin, dass die zum Schutz der Gesundheit im März getroffenen starken Einschränkungen des Alltags und des Wirtschaftslebens richtig waren. Von dieser Bewertung profitieren die wichtigsten politischen Akteure der Corona-Krise aber nicht gleichermaßen. Das könnte mit Blick auf die Bundestagswahl bedeutsam werden.

Laschet abgeschlagen

Die höchsten Zustimmungswerte erhält die Kanzlerin, die 2020 nicht wieder antritt. Aus dem Spektrum möglicher Kanzlerkandidaten der Union ragen CSU-Chef Markus Söder und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hervor, deren Arbeit in der Corona-Krise mehr als 80 Prozent der Befragten überzeugt.

Abgeschlagen landet hingegen Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der sich im November zunächst um den CDU-Vorsitz bewirbt. Mit seiner Leistung sind nur 30 Prozent zufrieden. Köcher findet das unfair, von den Fakten sei das nicht gedeckt. Bayern schlage sich in der Corona-Krise nicht besser als Nordrhein-Westfalen.

Auf SPD-Seite erntet Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz hohe Anerkennung. Ob der Zuspruch der Eliten seinen Ambitionen auf die Kandidatur hilft, ist fraglich. Die beiden SPD-Vorsitzenden wollen die Partei bekanntlich nach links rücken, um sich im Wahlkampf schärfer abzugrenzen von der Union.

In den Augen der Mehrheit der Befragten konzentriert sich die Politik nicht zu einseitig auf den Kampf gegen die Pandemie. Auch den großen Einfluss der Virologen auf die Entscheidungen halten mehr als zwei Drittel für angemessen. Und obwohl die Infektionszahlen zum Zeitpunkt der Umfrage Anfang Juli schon stark gesunken waren, fordert selbst aus den Unternehmen nur eine Minderheit, die restlichen Einschränkungen im Alltag, etwa die Maskenpflicht, schnell aufzuheben.

Meinungsforscherin Köcher fassungslos

„Das konnte ich gar nicht fassen“, sagt Köcher beunruhigt. Offenbar habe sich selbst die Wirtschaft – wie die Bevölkerung – eingerichtet im derzeitigen Zustand verringerter Aktivität und begrenzter Mobilität. Die Maskenpflicht möchten 70 Prozent ihrer Befürworter sogar so lange beibehalten, bis ein Impfstoff gegen das Virus gefunden ist. Auch einer Impfpflicht, einem politisch heißen Eisen, können viele Entscheider in der Wirtschaft etwas abgewinnen: Zwei von drei wären dafür. Die Politiker lehnen den Zwang jedoch mehrheitlich ab.