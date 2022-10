Ukrainekrieg : „Das Geschäftsmodell Deutschland ist dringend reformbedürftig“

Das Schicksal der Weltwirtschaft und der Finanzmärkte ist von der globalen Politik so abhängig wie lange nicht. Deren schwierige Berechenbarkeit ist es, die Anleger verunsichert, die seit Jahrzehnten gewohnt sind, sich an makroökonomischen und betriebswirtschaftlichen Kennziffern zu orientieren – und an der Geldpolitik der Notenbanken, die bisher so mächtig und von den launischen Winden der Tagespolitik unabhängig schienen. Doch was mit dem Brexit und dem Auflodern des transpazifischen Gegensatzes zwischen den USA und China unter Donald Trump begonnen hat, hat mit dem imperialistischen Überfall Russlands auf die Ukraine einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wer also wissen will, wie es an den Märkten weitergeht, kommt nicht umhin, auch einen Politikberater zu konsultieren.

Vor allem Russlands und Chinas Weg scheinen schwer nachzuvollziehen. Stefan Meister, Programmleiter Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, zeichnet aber eine einigermaßen klare Linie. Der große Verlierer ist für ihn Russland. „Technologisch ist Russland auf dem Niveau der Sowjetunion. Man hatte das Land überschätzt – die Wirkung der Sanktionen zeigt, dass die Abhängigkeit viel größer ist als gedacht.“ Dafür sei auch das Bestreben das Landes verantwortlich gewesen, nicht von China abhängig zu werden. Nun habe man aber keine Alternative und sei auf dem Weg in die Position, zum Juniorpartner Chinas zu werden.