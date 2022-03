Tankrabatt in Deutschland? : So reagieren andere Länder auf gestiegene Benzinpreise

Jetzt will auch Deutschland offenbar eingreifen: Finanzminister Christian Lindner (FDP) jedenfalls hat einen „Tankrabatt“ ins Gespräch gebracht, bei dem der Staat Autofahrern einen Teil der Tankrechnung erstattet. In vielen anderen Ländern wird ebenfalls diskutiert, ob und wie die Politik auf die hohen Spritpreise reagieren soll. Die Bandbreite der Reaktionen bislang reicht vom Nichtstun über das Subventionieren von Kraftstoff bis hin zum Rationieren – also der begrenzten Zuteilung von Benzin-Mengen.

Besonders drastisch ist das Beispiel Ungarn, sagt Manuel Frondel, Energiefachmann vom Forschungsinstitut RWI. Dort gibt es seit geraumer Zeit einen Benzinpreisdeckel, bei umgerechnet rund 1,10 Euro je Liter. Das Resultat: massiver Tanktourismus aus angrenzenden Ländern wie Österreich und der Slowakei und Benzinknappheit an den Tankstellen. „Daraufhin wurde rationiert“, sagt Frondel. Jeder darf nur noch 25 Liter an der Tankstelle tanken: „Resultat: Die Autofahrer fahren mehrere Tankstellen hintereinander an und daher bilden sich große Schlangen an den Tankstellen.“

Lohnt sich Tanken in Österreich oder Polen?

In Deutschland ist der Spritpreis unterdessen weiter gestiegen, wenn auch nicht mehr ganz so extrem wie zuvor. Diesel kostet am Dienstag im bundesweiten Durchschnitt 2,31 Euro je Liter, Super E10 rund 2,20 Euro. Der Anteil von Steuern und Abgaben beträgt dabei laut Wirtschaftsverband Fuels und Energie 46 Prozent für Super E10 und 36,3 Prozent für Diesel. Das ist nicht wenig; der Anteil hatte aber mal bei 60 Prozent gelegen. Mit dem steigenden Ölpreis ist zwar die absolute Höhe von Steuern und Abgaben gestiegen – ihr Anteil am Gesamtpreis aber ist gesunken.

„Tank-Tourismus“ gibt es von Deutschland aus dabei beispielsweise über die Grenze nach Österreich und Polen. In Österreich kostete der Liter Diesel am Montag 2,03 Euro und der Liter Benzin 1,93 Euro; also weniger als in Deutschland. Der Staatsanteil liegt für Diesel bei 36 Prozent und für Benzin bei 42 Prozent. Im Juli kommt noch ein CO 2 -Preis dazu: Dadurch wird Diesel rund neun Cent, der Liter Benzin rund acht Cent teurer. Diskutiert wird neben der Senkung der Mehrwertsteuer auch ein Preisdeckel sowie eine Anpassung der Pendlerpauschale. Ebenso gibt es eine Forderung der Unternehmen, die geplante CO 2 -Bepreisung auszusetzen.

Polens Regierung hat Anfang Februar eine neue Fassung ihres „Anti-Inflations-Schilds“ in Kraft gesetzt; dieser soll bis Ende Juli gelten und senkt wichtige Mehrwertsteuersätze: bei Kraftstoff von 23 auf acht Prozent. Das ist nach Angaben der Regierung das niedrigste, im Rahmen der EU-Regelungen zulässige Niveau. Dennoch liegen die Preise an den Tankstellen etwa ein Drittel über dem Mittelwert des Vorjahres. Am Montag schrieb Daniel Obajtek, Chef des größten Mineralölkonzerns Orlen, auf Twitter, sein Unternehmen senke die Preise für Benzin und Dieselöl um etwa drei Prozent, „damit die polnischen Fahrer den günstigsten Treibstoff in Europa tanken können“. Ein Liter zu 98 Oktan kostet in Polen derzeit umgerechnet 1,59 Euro, ein Liter Diesel 1,68 Euro.

In Frankreich tritt am 1. April, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, eine Spritpreisbremse in Kraft. Sie soll technisch ähnlich funktionieren wie das, was Lindner für Deutschland im Sinn hat: Vier Monate lang subventioniert der Staat jede Tankfüllung mit 15 Cent je Liter. Das wird ihn nach Regierungsangaben rund 2 Milliarden Euro kosten. „Eine Notmaßnahme“, sagte Umweltministerin Barbara Pompili , die „nicht von Dauer“ sei, sondern im Sommer durch eine dauerhaftere Maßnahme für Vielfahrer ersetzt werde. Deren Details stehen noch nicht fest, denkbar ist Pompili zufolge eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Diese wurde kürzlich schon mal angehoben. Zudem hat die französische Regierung mit Blick auf die gestiegenen Spritpreise im Dezember 100 Euro an alle Franzosen überwiesen, die monatlich weniger als 2000 Euro netto verdienen. Ein Liter Super E10 kostet in Frankreich im Schnitt 2 Euro, Diesel 2,10 Euro.

Niederlande besonders teuer

In den Niederlanden stieg die Preisempfehlung („prijsadvies“) vergangene Woche erstmals über 2,50 je Liter Euro95. Das ist der in Medien vielzitierte Preis, den eine Verbrauchervereinigung namens UnitedConsumers als Schnitt aus den Angaben der fünf größten Anbieter BP, Esso, Shell, Texaco und Total ermittelt und der an teuren Autobahntankstellen vorkommen kann. Anderswo kostet der Liter typischerweise um die 20 Cent weniger. Stand Montag lag die Preisempfehlung bei 2,46 Euro.