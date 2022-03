Nervöser Devisenmarkt : Ukraine-Krise setzt Währungen Zentraleuropas unter Druck

Die Währungen der nicht zum Euroraum gehörenden zentraleuropäischen Länder sind stark unter Druck. Grund ist Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine und der deshalb verhängten Wirtschaftssanktionen. Trotz verbaler Interventionen der Zentralbanken fiel der ungarische Forint am Mittwoch gegenüber dem Euro auf ein Rekordtief von 382 Forint je Euro. Der polnische Zloty markierte mit 4,84 Zloty je Euro den niedrigsten Stand seit 2009. Die tschechische Krone blieb unter Druck, der Euro kostete fast 26 Kronen. Rumänische Lei notierten hingegen stabil mit 4,95 Lei je Euro.

„Es herrscht Krieg an unseren Grenzen“, sagte ING-Ökonom Peter Virovacz in Budapest. „Die Region sieht sich mit einer Flucht in die Sicherheit konfrontiert, was bedeutet, dass alle ungarischen, tschechischen und polnischen Vermögenswerte unter Druck stehen.“ Während marktbreite Aktienindizes in Prag und Wien nachmittags leichter notierten, konnten jene in Budapest und Warschau hinzugewinnen. Allerdings erklärt sich das Plus von fast 3 Prozent in Warschau vor allem durch Kursgewinne von Energieunternehmen, nachdem die polnische Regierung angekündigt hatte, auf die Einfuhr russischer Kohle zu verzichten.

Zentralbanken versuchen zu stabilisieren

Obwohl die direkten Handelsverflechtungen der Region mit Russland nicht groß sind, bestehe grundsätzlich die Gefahr, dass alle mittel- und osteuropäischen Länder von den fast ausschließlich aus Russland stammenden Gaslieferungen abgeschnitten werden könnten. Ungarn ist zu 60 Prozent davon abhängig, Polen zu 40 Prozent. Solange sich die Lage in der Ukraine nicht beruhigt habe, seien „echte Devisenmarktinterventionen“ seitens der ungarischen, tschechischen und polnischen Zentralbank angebracht, schreiben Analysten der KBC-Bankengruppe.

Dabei verfüge die tschechische Nationalbank über die größte Feuerkraft in Bezug auf die Devisenreserven. Ende 2021 betrugen sie 173 Milliarden Dollar, mehr als fünfmal so viel wie die der ungarischen Notenbank. Im viel größeren Polen betragen die Reserven 161 Milliarden Dollar.

Die ungarische Nationalbank hatte zuvor erklärt, sie sei bereit, „jederzeit“ zu intervenieren, um die Stabilität der lokalen Finanzmärkte zu gewährleisten. Die polnische Zentralbank hatte da schon Devisen verkauft, um den Zloty zu stabilisieren. Weitere Stützmaßnahmen seien nötig, meint die Bank Millennium in Warschau.

Inflationsprognosen angehoben

Allgemein wird nun mit weiteren deutlichen Zinserhöhungen gerechnet. Es sei ihre klare Absicht zu verhindern, dass die erhöhten Risiken, die sich aus den geopolitischen Umständen ergäben, die Preis- und Finanzstabilität Ungarns bedrohten, teilte die Notenbank mit. Die Bewegungen auf den Finanzmärkten seien nicht durch die Fundamentaldaten gerechtfertigt, sie erhöhten aber Inflationsrisiken.

Das erwarten auch die Ökonomen der Raiffeisenbank International. Sie haben ihre Inflationsprognosen für Zentral- und Südosteuropa angehoben, auf 10,5 Prozent in der Tschechischen Republik und je 9 Prozent in Ungarn und Polen. Steigende Preise für Öl und Gas befeuerten die Inflation. Haushalte hätte weniger Geld für andere Anschaffungen, auch die Produktionskosten stiegen, was zu einem um 0,5 bis 1 Prozentpunkt geringeren Wachstum als prognostiziert führe.