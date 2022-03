Krieg in der Ukraine : Die Angst an den Finanzmärkten nimmt zu

Nach dem Angriff auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine geht der Kursrutsch weiter. Der Goldpreis in Euro erreicht den höchsten Stand der Geschichte. Was können Anleger noch machen?

Mit Aktienverkäufen und einer Flucht in sogenannte „sichere Häfen“ haben Investoren an den Finanzmärkten am Freitag auf die weitere Zuspitzung der Lage in der Ukraine reagiert. Schon der asiatische Handel reagierte mit Abschlägen. Der deutsche Leitindex Dax fiel deutlich und notierte zeitweise nur noch bei 13 178 Punkten – noch im Januar hatte er bei mehr als 16 000 Punkten gestanden. Besonders stark traf es Bankaktien wie die der Deutschen Bank, die zeitweise mehr als 6 Prozent im Minus standen. Zu den Gewinnern gehörten Energieversorger wie RWE, die zeitweise mehr als 3 Prozent zulegten und Rüstungsaktien wie Rheinmetall, die mit einem Plus von knapp 3 Prozent den M-Dax anführten. Der Wechselkurs des Euro fiel unter die Marke von 1,10 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mai 2020.

Gold in Euro erreichte mit 1787,89 Euro je Feinunze (31,1 Gramm) einen neuen historischen Höchststand. In Dollar näherte sich der Preis der Marke von 2000 Dollar. Der Ölpreis, der am Donnerstag erstmals seit langer Zeit die Marke von 120 Dollar je Barrel (159 Liter) erreicht, danach aber wieder nachgegeben hatte, legte am Freitag wieder zu auf 114 Dollar. Er blieb aber unter den langjährigen Höchstständen.