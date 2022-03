Währungsabsicherung für Sparer : Der Ukraine-Krieg bringt eine neue Abwertungsrunde für die türkische Währung

Mit einem innovativen Versicherungsangebot hat die türkische Regierung ihre Staatsbürger Ende vergangenen Jahres dazu ermuntert, ihre hohen Dollar- und Euro-Guthaben in Lira umzutauschen. Dabei gab sie das Versprechen, etwaige Kursverluste der Lira auszugleichen. Faktisch ist damit die Wertentwicklung dieser mit 14 Prozent und mehr verzinsten Einlagen an den Dollar gekoppelt.

Nach Ablauf der ersten Haltefrist von drei Monaten werden nun die Kosten der Absicherung für den Staatshaushalt und Notenbank sichtbar. Nach Berichten türkischer Medien belaufen sie sich bisher auf mehr als 10 Milliarden Lira, das sind umgerechnet 675 Millionen Dollar. Ziel der Aktion war es, den Abwärtstaumel der Lira zu stoppen, die im vergangenen Jahr immerhin 44 Prozent ihres in Dollar gemessenen Wertes verloren hatte. Die Stabilisierung gelang zunächst: Mehrere Wochen lang hielt sich die Lira bei Kursen um 13,50 Lira je Dollar.

Als Folge des Überfalls Russlands auf die Ukraine, der die Türkei mehrfach hart trifft, hat sich die Währung aber wieder abgewertet. Sie ist, nach dem Rubel, unter den Währungen der Schwellenländer, diejenige mit der schlechtesten Entwicklung in diesem Jahr. Die staatlichen Behörden zeigen sich nervös: Die Bankenaufsicht warnte nach einem Bericht der Finanzagentur Bloomberg Kreditinstitute davor, gegen die Lira zu spekulieren oder andere dabei zu unterstützen. Zentralbankgouverneur Şahap Kavcioğlu, erklärte am Donnerstag, die Bank beobachte die Risiken für die Leistungsbilanz, die sich aus den steigenden Energiepreisen im Zusammenhang mit Russlands Invasion der Ukraine ergäben.

Sparer und Wirtschaft waren dem Ruf der Regierung gefolgt

Gegenüber dem Kurs bei Einführung der Währungsversicherung beträgt der Abschlag nun mehr als 12 Prozent. Aktuell müssen für den Dollar 14,84 Lira gezahlt werden, eine Lira war am Donnerstag nur noch 6,7 Dollar-Cent wert. Entsprechend hoch fällt nun der Ausgleich für die Sparer aus, die dem Ruf – und in Teilen der Wirtschaft dem Druck – der Regierung gefolgt waren. Laut Finanzmarktaufsicht halten türkische Anleger umgerechnet 236 Milliarden Dollar auf Fremdwährungskonten. Die Zeitung Sabah zitiert das Finanzministerium mit der Aussage, zu Wochenbeginn hätten 591 Milliarden Lira (40 Milliarden Dollar) auf den Konten gelegen, die bis zu 12 Monate gegen Abwertungsrisiken geschützt sind. Es seien mehr als eine Million Konten eröffnet worden. Ein Teil der eingezahlten Gelder dürfte auch aus dem Verkauf von Gold stammen, zu dem die Regierung die Bürger ermutigt hatte.

Da die Versicherung gegen währungsbedingten Wertverlust bis zu einem Jahr läuft, bilden die bisher bekannten Auszahlungen nur einen Teil des Risikos ab. Bezogen auf den Gesamtbestand der geschützten Konten belief er sich demnach aktuell auf bis zu 35 Milliarden Lira, was 2,4 Milliarden Dollar entspräche. Allerdings ist die Umrechnung für die Devisenposition der Türkei irrelevant, weil die Differenz in Lira ausgezahlt wird. Die aber kann die in ihrer Geldpolitik extrem offensive Notenbank drucken. Der Leitzins in der Türkei steht bei einer Inflationsrate von 54 Prozent immer noch bei 14 Prozent und die Notenbank macht unter Druck von Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan keine Anstalten, ihre Politik zu ändern. Erdogan will seinem neuen „türkischen Wirtschaftsmodell“ Exporte ankurbelt und damit das traditionell hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei schließen und auf die Weise den Bedarf nach Devisen senken.

Ein Strich durch Erdogans Lira-Rechnung

Der Überfall Russlands und dessen Folgen für die Weltwirtschaft haben Erdoğan aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Starke Preissteigerung für Energierohstoffe, die das Land weitgehend einführen muss, schlagen sich in einer anziehenden Inflation nieder. Die Abhängigkeit von Getreideimport aus Russland und der Ukraine erschwert die Lage zusätzlich wegen stark gestiegener Preise. Hinzu kommt, dass der Tourismus aus den beiden Staaten, die für mehr als ein Viertel der Gäste stehen, in diesem Jahr stark schrumpfen dürfte. Dabei hegte die Türkei gerade hier große Hoffnungen auf einen Aufschwung nach zwei Corona-Jahren.

Da die aus dem Tourismusgeschäft erhofften Deviseneinnahmen von 35 Milliarden Dollar kaum mehr erreichbar sind, öffnet die Türkei ihre „Devisenversicherung“ nun für alle Anleger aus dem Ausland, auch jene ohne türkische Staatsbürgerschaft.