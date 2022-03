Devisenmarkt : Anleger flüchten aus dem Euro

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gerät der Euro immer stärker unter Druck. Die Gemeinschaftswährung rutschte am Montag unter 1,09 Dollar und notierte zeitweilig unter 1,00 Schweizer Franken, das erste Mal seit die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Jahr 2015 die Bindung an den Euro aufgelöst hatte. Den Wertverlust führen Devisenfachleute auf den Ukrainekrieg zurück, unter dem Europa wirtschaftlich mehr leiden dürfte als die Vereinigten Staaten. Wie sehr, darauf machte der leitende Devisenanalyst der Commerzbank, Ulrich Leuchtmann, aufmerksam: Am 23. Februar, also dem Tag vor dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland, lag der Euro noch über 1,13 Dollar. Seitdem ging es bergab. Inzwischen werden sogar Stimmen laut, die den Euro-Wechselkurs mittelfristig auf dem Niveau von 1,00 Dollar sehen.

Die sogenannte Parität ist nun schon zum Schweizer Franken erreicht worden, der nach Einschätzung der SNB zusammen mit dem Dollar oder dem japanischen Yen gegenwärtig als Fluchtwährung gesucht ist. Die Schweizer Notenbank betonte am Montag ihre Bereitschaft, jederzeit am Devisenmarkt zu intervenieren. Wird der Franken teuer, kann dies die Schweizer Wirtschaft belasten, weil dann Exporte ihrer Waren für die Euro-Nachbarländer zu kostspielig werden und darüber hinaus der Tourismus leidet. Jedoch hat es die Schweizer Wirtschaft verstanden, mit einem hohen Franken-Kurs seit dem Ende der Euro-Kursuntergrenze von 1,20 Franken im Januar 2015 zurechtzukommen.

Der Euro-Wertverfall wirft einen Schatten auf die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag. Die Inflationssorgen werden verschärft, nachdem die Teuerungsrate im Euroraum im Februar den Rekordwert von 5,8 Prozent erreicht hat. Zusammen mit den nach oben schießenden Rohstoffpreisen kann sich der Inflationsdruck nun sogar erhöht haben. Da Rohstoffe wie Erdöl in der amerikanischen Währung abgerechnet werden, sind sie in Euro aufgrund des Wechselkurseffekts zusätzlich teurer. Die Devisenfachfrau der DZ Bank, Sandra Striffler, hält stützende Markteingriffe der EZB oder der Notenbanken des Eurosystems für eine realistische Option, sollte sich die Euro-Talfahrt ungebremst fortsetzen.

Den Test der Dollar-Parität schließt Stephen Miller, Anlagestratege des australischen Vermögensverwalters GSFM, auf Sicht von zwölf bis 18 Monaten nicht aus. Die Folgen des Ukrainekriegs werden seiner Ansicht nach eine sehr lange Zeit auf dem Euro lasten. Nach Ansicht der Volkswirte des Schweizer Vermögensverwalters Bantleon stellen die Folgen des Ukrainekriegs die EZB vor ganz besondere Herausforderungen. „Sie steckt regelrecht in einer Zwickmühle“, schrieben sie am Montag in ihrem Marktausblick. Träfe der aktuelle Energiepreisschub auf eine Wirtschaft im Abschwung, könnten die Währungshüter problemlos durch den Inflationsbuckel hindurchsehen.

Stattdessen befinde sich die Eurozone am Beginn einer kräftigen konjunkturellen Belebung, bei gleichzeitigem Materialmangel und Lieferengpässen. „Lassen die Währungshüter der Inflation freien Lauf und führen ihre ultraexpansive Geldpolitik nicht zurück, besteht die Gefahr, dass die hohe Inflation in einer Lohn-Preis-Spirale mündet“, warnen die Bantleon-Analysten. Angesichts der weiter steigenden Energie- und Nahrungsmittelpreise halten sie schon im März im Euroraum eine Inflationsrate von mehr als 6 Prozent für möglich.

Um den Teuerungsdruck etwas zu vermindern, ohne gleichzeitig die Geldpolitik in der schwierigen konjunkturellen Lage zu straffen, rücken nun auch Devisenmarktinterventionen der EZB in den Blickpunkt. Das letzte Mal war dies Im November 2000 der Fall. Seinerzeit hatte die Notenbank diesen Schritt damit begründet dass die Euro-Wechselkurse nicht das fundamentale Umfeld widerspiegelten. Commerzbank-Analyst Leuchtmann sieht dieses Szenario derzeit nicht vorliegen. „Wir sind, das müssen wir eingestehen, hier in Europa Kriegszonenrandgebiet“, schrieb er in seinem Tageskommentar. Es sei „marginal wahrscheinlicher“ geworden, dass die Länder des Euroraums in den Krieg hineingezogen würden.

Der Euro-Absturz ist für ihn eher eine rationale und marktkonforme Reaktion auf ein vielleicht geringes, aber sehr drastisches Risiko. Internationale Anleger hätten derzeit weit weniger Appetit auf Euro-Positionen als noch vor Kurzem.

Wie die Kriegsangst auf den Währungen lastet, reflektieren auch der polnische Zloty, die tschechische Krone und der ungarische Forint. Diese sind durch den Konflikt noch stärker unter Druck geraten als der Euro. Binnen einer Woche hat die europäische Gemeinschaftswährung zum Forint 4,4 Prozent, zum Zloty 4,9 Prozent und zur Krone 2,5 Prozent gewonnen. Für Leuchtmann steckt die EZB auch hier in einer Zwangslage. Würde sie tatsächlich gegen den Euro-Absturz intervenieren, ohne sich um Osteuropa zu kümmern. würde sie den Absturz der drei Währungen noch weiter beschleunigen. „Ich bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist“, gibt Leuchtmann zu bedenken.