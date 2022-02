Geldpolitik : Zweifel am Tempo der Zinswende

Die EZB will tun, was für die Preis- und Finanzstabilität im Euroraum nötig ist. Bild: dpa

Notenbanker aus unterschiedlichen Ländern haben den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. „Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine in diesem dunklen Moment“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zugleich stellt sich für die Notenbanker aber auch die Frage, was jetzt ihre Aufgabe ist. Soll es wieder konzertierte Aktionen der großen Notenbanken geben, wie in manchen anderen Krisen? Der EZB-Rat jedenfalls ist schon am Donnerstag zu einem informellen Treffen in Paris zusammengekommen. Am Freitag nahm dann EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Treffen der Eurogruppe teil – und an der Zusammenkunft der Wirtschafts- und Finanzminister, kurz Ecofin. Nach der Sitzung erklärte Lagarde in einer Pressekonferenz, die Notenbank werde für die Preis- und Finanzstabilität tun, was nötig sei.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine wichtige Frage dabei: Was bedeutet der neue Schock für die geplante Zinswende? Die Finanzmärkte jedenfalls sind seit dem Angriff auf die Ukraine offenbar etwas vorsichtiger geworden, was die Erwartung von Zinserhöhungen betrifft. Die Termingeldsätze zeigten, dass Marktteilnehmer die Zinserwartungen jedenfalls etwas zurückgefahren hätten, sagte Ralf Umlauf, Analyst der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Frankreich wirbt für „Optionalität“

Die Mitglieder des EZB-Rates selbst haben sich bislang eher vorsichtig geäußert. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte der F.A.Z. gesagt, die Spannungen seien „ein sehr bedeutender Risikofaktor“. EZB-Direktorin Isabel Schnabel sprach von einem „schrecklichen Akt der Aggression“ und einem „Kriegsschock“, der den globalen Ausblick verdüstere. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann führte aus, es sei zwar klar, dass die EZB sich grundsätzlich in Richtung geldpolitischer Normalisierung bewege: „Es kann jedoch sein, dass sich die Geschwindigkeit nun etwas verzögert.“ Frankreichs Notenbankchef François Villeroy de Galhau hob hervor, mehr denn je gehe es für die Notenbank um „Optionalität“: Die EZB solle sich angesichts der Unsicherheit nicht festlegen und flexibel bleiben. Ähnliche scheinen auch andere Ratsmitglieder zu denken.

Volkswirte erwarten, dass der EZB Rat bei seiner nächsten geldpolitischen Sitzung am 10. März eine Entscheidung in Richtung Ausstieg aus dem ultralockeren Kurs treffen wird. Große Schritte sollten aber nicht erwartet werden – erst recht nun nicht, wo der Angriff auf die Ukraine als weitere Belastung hinzukomme.

Die EZB werde ankündigen, ihre Anleihekäufe schneller zurückzufahren als im Dezember geplant, sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt des Bankhauses Berenberg. Ob sie schon ein Ende ankündige, sei jetzt unsicher geworden. Hinsichtlich möglicher Zinserhöhungen werde sie sich lieber bedeckt halten.

Die Tauben im EZB-Rat, also die Befürworter einer lockeren Geldpolitik, könnten den Krieg als Argument verwenden, die geldpolitische Wende lieber noch etwas zu verschieben, sagt Friedrich Heinemann vom Forschungsinstitut ZEW – mit der Begründung, dass die ökonomische Unsicherheit zunehme und die Geldpolitik vorsichtig agieren müsse.

Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt, vieles hänge davon ab, ob Russland auf die Sanktionen mit einer Einstellung der Gaslieferungen reagiere: „Wenn sich das schon im Vorfeld der März-Sitzung des EZB-Rates abzeichnet, würde die EZB wohl nicht beschließen, ihre Netto-Anleihekäufe per September einzustellen.“

Bauzinsen könnten wieder etwas sinken

Beim informellen Treffen der EZB-Spitze in Paris legte Chefvolkswirt Lane Szenarien vor, welche Folge der Ukraine-Krieg für die Wirtschaft der Eurozone haben könnte. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ein mittleres Szenario sehe vor, dass das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3 bis 0,4 Prozent geschmälert werde. Ein extremeres sehe sogar fast ein Prozent vor. Ein weiteres Szenario unterstelle praktisch keine Folgen, was aber mittlerweile als unwahrscheinlich eingeschätzt werde.

Derweil dürften die Inflationsraten kurzfristig durch die Verteuerung der Energie einen Schub bekommen. Als erstes Euroland legte Frankreich am Freitag eine Schätzung für Februar vor: Dort ist die Inflation von 2,9 auf 3,6 Prozent gestiegen. In der kommenden Woche gibt es Zahlen für die Eurozone. Ökonom Cyrus de la Rubia rechnet mit 5,5 bis 6 Prozent. Das Ifo-Institut hält nun für Deutschland mehr als 5 Prozent durchschnittliche Jahresinflation 2022 für möglich.

Der Wirtschaftsprofessor Volker Wieland sagt dazu: „Ich denke, die EZB hat sich bereits genügend Optionen offengehalten, zum Beispiel bezüglich Anleihekäufen und Liquiditätsbereitstellung, so dass sie insbesondere möglichen negativen Effekten der Kriegsunsicherheit und der Sanktionen auf das Finanzsystem entgegenwirken kann“. Er meine, dass die Effekte für Gas- und Ölpreise stark inflationär sein dürften: „Dementsprechend wird die Inflation noch höher ausfallen als bisher erwartet.“ Die EZB sollte in der Märzsitzung zumindest ihre bisherigen Pläne für eine langsame Wende in der Geldpolitik beibehalten: „Dann kann sie nachsteuern, wenn sie mehr Informationen über die aktuelle Entwicklung im Ukraine-Krieg hat.“

Mehr zum Thema 1/

Derweil könnte Putins Angriff in Deutschland tatsächlich die Bauzinsen drücken, die gerade wieder auf 1,6 Prozent gestiegen waren. Das Kreditportal Interhyp jedenfalls hält das für plausibel, weil die Rendite der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit, an der sich die Bauzinsen orientieren, am Donnerstag spürbar gefallen ist. Die Anleihen sind seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine als „sicherer Hafen“ besonders gefragt, das treibt die Kurse der Papiere und drückt die Renditen. Interhyp-Vorstandsmitglied Mirjam Mohr sagte: „Klar ist auch, dass die geldpolitischen Handlungsmöglichkeiten der EZB durch den Krieg beeinflusst werden – wir erwarten angesichts der neuen Lage keine allzu einschneidenden Maßnahmen der EZB bei ihrer März-Sitzung.“