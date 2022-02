Die Börse in Kriegszeiten : Rheinmetall plus 40 Prozent, Deutsche Bank minus 8 Prozent

Schärfere Sanktionen und eine Kehrtwende in der deutschen Politik: Die Börse startet nach einem bewegten Wochenende in den Handel. Mit klaren Gewinnern und klaren Verlierern. In Moskau bleibt die Börse geschlossen.

Rüstungsunternehmen sind am Montagmorgen die klaren Gewinner an der deutschen Börse. Die Aktie der Panzerschmiede Rheinmetall machte einen Satz um 40 Prozent nach oben, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende unter anderem eine deutliche Ausweitung der Rüstungsausgaben angekündigt hatte. Auch die Papiere von Hensoldt, einem Ausrüster von Kampfflugzeugen und -hubschraubern verteuerten sich kräftig. Zur Markteröffnung verdoppelte sich der Kurs sogar kurzzeitig gegenüber dem Schlusskurs von Freitag. Nach den ersten Handelsstunden steht immer noch ein Plus von 40 Prozent auf dem Zettel.

Viele andere Aktien verlieren dagegen an Wert angesichts der eskalierenden Lage im Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Die verschärften Sanktionen gegen Russland ließen den Leitindex Dax im frühen Handel um 2,33 Prozent auf 14.228 Punkte absacken. Damit setzte er seine Volatilität der vergangenen Handelstage fort. Noch am Freitag hatte sich der Dax wegen einer sehr vagen Hoffnung auf Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine um mehr als dreieinhalb Prozent auf 14.567 Punkte erholt, nachdem er tags zuvor wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine noch bis auf fast 13.800 Zähler eingebrochen war.

Warum Bankentitel einbrechen

Zu den größten Verlierern zählten Bankentitel. Die Aktie der Deutschen Bank sackte um mehr als 8 Prozent ab und setzte damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Für die Commerzbank ging es um mehr als 7 Prozent nach unten. Ähnlich sieht es bei anderen europäischen Banken aus: Die BNP Paribas verlor 8,53 Prozent und die Société Générale gar 9,70 Prozent. In Italien traf es die Unicredit, deren Papiere gaben um 6,82 Prozent nach.

Der Absturz der Bankaktien dürfte verschiedene Gründe haben. „Der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem SWIFT bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor“, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ihr Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsverkehr bedeute, dass diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können.

Zudem könnte eine allgemeine Schwächung der europäischen Wirtschaft Folgen im Kreditgeschäft der Banken haben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken ihre gerade eingeleitete Zinswende verlangsamen könnten, wächst, was ebenfalls schlecht für die Banken wäre. Seit ihrem zwischenzeitlichen Höchststand Anfang Februar hat die Deutsche-Bank-Aktie schon wieder ein Fünftel an Wert verloren.

Krisengewinnler an der Börse

Gewinner im Dax war Delivery Hero. Die Aktie des defizitären Essenslieferdienstes hatte zuletzt darunter gelitten, dass seine Schulden im Zuge der Zinswende teurer werden könnten. Auch Aktien aus der Energiebranche zogen weiter an, was an der Diskussion über die Energiesicherheit aus Furcht vor einem Stopp russischer Gaslieferungen liegen dürfte. Im Dax stiegen die Papiere von RWE um 3,8 Prozent, die des Kraftwerkbauers Siemens Energy um 4,2 Prozent. Im Nebenwerteindex S-Dax legten die Papiere von Verbio, Encavis, Nordex SMA Solar um bis zu 6 Prozent zu, die allesamt von einem weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren würden.

Auch an anderen europäischen Märkten brachen die Aktienkurse zum Wochenstart ein. An der Wiener Börse sackte der Leitindex ATX um knapp 5 Prozent ab. In ihm stecken mehrere Unternehmen, die enge Kontakte zur russischen und zur osteuropäischen Wirtschaft haben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 knickte zuletzt um 3 Prozent ein.

Kein Handel in Moskau

Die Moskauer Börse bleibt am Montag geschlossen. Angesichts der Lage werde der Handel ausgesetzt, teilte die russische Notenbank am späten Montagvormittag mit. Zunächst hatte es geheißen, die Märkte sollten nur mit einer Verzögerung starten. Auch war den Wertpapierhändlern verboten worden, Verkaufsorders von ausländischen Aktionären russischer Unternehmen zu verarbeiten. Wann am Dienstag gehandelt werden soll, will die Notenbank nach eigenen Angaben dann am Dienstag entscheiden.

In der Nacht zum Montag hatte die Europäische Union (EU) ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft gesetzt, darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Russische Finanzinstitute werden darüber hinaus aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk SWIFT ausgeschlossen. Die Bundesregierung hatte am Wochenende eine Kehrtwende vollzogen und beteiligt sich an Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Bundeswehr soll zudem besser ausgestattet werden und 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben erhalten.