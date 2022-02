Ukraine-Konflikt : Anleger an den Finanzmärkten befürchten weitere Eskalation

Börsenhändler in New York: Auf der ganzen Welt geben die Aktienkurse wegen der Ukraine-Krise nach. Bild: dpa

Die Angst vor einer weiteren Es­kalation des Ukrainekonflikts durch Russland und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen haben die europäischen Börsen am Montag auf Talfahrt geschickt. Hinzu kam ein weiterer Anstieg der Rohstoffpreise, zum Beispiel für Erdöl, der die ohnehin schon vorhandenen In­flationssorgen verstärkte. Der Deutsche Aktienindex Dax gab im Handelsverlauf um 2,2 Prozent auf 14.257 Punkte nach. Die Erwartung russischer Gegensanktionen löste an den Rohstoffmärkten Furcht vor Lieferausfällen aus. Der europäische Terminkontrakt für Erdgas stieg um bis zu 35 Prozent auf 125 Euro je Megawattstunde. Gleichwohl lag der Preis noch rund 50 Prozent unter seinem Rekordhoch vom Dezember.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Tim Kanning Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Die Rohölsorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich zeitweise um mehr als 7 Prozent auf 105,07 Dollar je Barrel (159 Liter). Im weiteren Tagesverlauf ging der Preis wieder auf 100,55 Dollar zurück, was aber immer noch einem Plus gegenüber Freitag von 2,7 Prozent entsprach. Unter den Einzelwerten zählten Bankaktien zu den größten Verlierern. Die Aktie der Deutschen Bank sackte um knapp 7 Prozent ab und setzte damit ihren Abwärtstrend der vergangenen Ta­ge fort. Für die Commerzbank ging es um fast 9 Prozent nach unten. Ähnlich sah es bei anderen europäischen Banken aus: Die Aktien von BNP Paribas verloren in Paris 7,6 Prozent an Wert und die von Société Générale gar 11,4 Prozent. In Italien traf es die Unicredit, deren Kurs gab um 11,8 Prozent nach. Noch schlimmer er­wischte es die österreichische Raiffeisen Bank International mit einem Kursverlust von 18 Prozent. Raiffeisen, Société Générale und Unicredit sind die europä­ischen Banken, die in Russland am stärksten engagiert sind.

Der Absturz der anderen Bankaktien dürfte verschiedene Gründe haben. „Der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem SWIFT bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europä­ischen Bankensektor“, schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank. Ihr Ausschluss aus dem in­ternationalen Zahlungsverkehr bedeute, dass diese Finanzinstitute ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren europäischen Gläubigern nicht mehr begleichen können. Zudem könnte eine allgemeine Schwächung der europäischen Wirtschaft Folgen im Kreditgeschäft der Banken ha­ben. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken ihre gerade eingeleitete Zinswende verlangsamen könnten, wächst, was ebenfalls schlecht für die Banken wäre. Seit ihrem zwischenzeit­lichen Höchststand Anfang Februar hat die Deutsche-Bank-Aktie schon wieder ein Fünftel an Wert verloren.

Die Präsidentin der Europäischen Zen­tralbank (EZB), Christine Lagarde, hatte am Freitag er­klärt, dass die wirtschaftlichen Aussichten einer umfassenden Bewertung unterzogen würden und dabei den jüngsten Entwicklungen Rechnung getragen werde. Die EZB sei bereit, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihrer Verpflichtung nachzukommen, Preis- und Finanzstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Angesichts der Eskalation der geopolitischen Spannungen sieht die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) die Zentralbanken vor neuen Herausforderungen. Diese müssten die Auswirkungen des Konflikts auf Inflations- und Wachstumsaussichten sorgfältig abwägen, sagte BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio auf einer Telefonkonferenz am Montag. Die in Basel ansässige Institution gilt als Bank der Zentralbanken, da sie für diese Devisenreserven verwaltet und darüber hinaus als geldpolitische Denkfabrik dient.