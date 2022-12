Neue Auswertung : Das steckt in grünen Fonds

In die Diskussion über den Missbrauch beim Ausweis nachhaltiger Geldanlagen (Greenwashing) in der Finanzbranche bringt der Vermögensverwalter HQ Trust (HQ für Harald Quandt) Fakten ein. Kapitalmarktanalyst und Fondsmanager Jan Tachtler untersuchte alle in Deutschland zum Vertrieb nach Artikel 9 der EU-Regulierung zugelassenen grünen Fonds. Von Fonds nach Artikel 9 wird erwartet, dass sie eine po­sitive Wirkung in puncto Nachhaltigkeit entfalten (Impact), und werden daher auch gelegentlich als dunkelgrün bezeichnet.

Fonds sind verpflichtet, ihre jeweils zehn größten Beteiligungen regelmäßig zu publizieren. Für 312 der 399 Fonds nach Artikel 9 lagen Stand Ende September Da­ten vor. Am häufigsten in den dunkel­grünen Fonds ist unter den zehn wichtigsten Beteiligungen demnach die Ak­tie von Microsoft zu finden. Sie steckt in 71 Fonds. Auch das Gewicht von im Mittel 4,5 Prozent bedeutet den Spitzenplatz für das Technologieunternehmen. Auf Platz zwei liegt die französische Schneider Electric, ein Strom- und Energietechnikunternehmen, es folgen der dänische Pharmakonzern No­vo Nordisk und der niederländische Chiphersteller ASML. Weiterhin häufig vertreten sind unter anderem der Schweizerische Pharmakonzern Roche und der E-Autohersteller Tesla.

Wer als Schwergewichte eher spezialisierte Solar- oder Windkraftunternehmen erwartet hat, wird enttäuscht. Die Methodik bringt es mit sich, dass vor allem Großkonzerne unter den häufigsten Nennungen auftauchen, da diese in Fonds üblicherweise hoch gewichtet und damit unter den zehn größten Positionen genannt werden. Es könnte also sein, dass geringer gewichtete kleinere Unternehmen häufiger vorkommen als Microsoft. Dies könne nur eine Auswertung der Jahresberichte der Fondsgesellschaften rückblickend zutage fördern, die aber oft mit einiger zeitlicher Verzögerung vorliegen.

Einen weiteren Vorwurf kann die Erhebung indes widerlegen. Oft wird den grünen Fonds nachgesagt, kaum unterscheidbar von klassischen Fonds zu sein und relativ unbesehen die Schwergewichte der Börsenwelt in ihre Fonds übernehmen. Der Vergleich mit den wertvollsten Un­ternehmen der Welt zeigt indes, dass die Manager der grünen Fonds offenbar eine eigene Handschrift in die Fonds einbringen und andere Schwergewichte der Börsenwelt nicht oder nur selten in ih­ren Fonds haben. Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt taucht ebenso wenig unter den häufigsten zehn auf wie Amazon oder Alphabet.

HQ Trust hat im Sommer zudem eine Auswertung von 250 Themenfonds gemacht. Hier ergaben sich größere Überschneidungen zu den als grün deklarierten Fonds. Sechs der häufigsten zehn Aktiengesellschaften waren identisch. Ne­ben Microsoft und Schneider Electric auch United Health, Danaher, Thermo Fisher und Waste Management. Bei den Themenfonds tauchten zudem vorn noch die Solarunternehmen Enphase Energy aus Amerika und Solar Edge aus Israel auf. Deutsche Unternehmen spielen weder bei den grünen Fonds noch bei den Themenfonds eine größere Rolle.