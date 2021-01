Aktualisiert am

Überraschung an der Tankstelle : Benzinpreis steigt kräftig

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind zum Jahreswechsel stark gestiegen. Als Gründe werden unter anderem die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer und die neue CO2-Bepreisung genannt.

Die Preise an den Tankstellen steigen deutlich. Bild: dpa

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind zum Jahreswechsel kräftig gestiegen. Das Internetportal Clever-Tanken vermeldete den Beginn eines steilen Preisanstiegs schon am Nachmittag des Silvestertages.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

An Neujahr berichtete der Autoclub ADAC aus München, nach dem ersten Eindruck vom Morgen würden die neue CO2-Bepreisung und die Mehrwertsteuererhöhung schon weitergegeben. Stichprobenhaft kostete Diesel zeitweise 1,219 Euro je Liter, zuletzt waren es im Schnitt etwa 1,14 Euro gewesen.

Für Super E10 zahlte man zeitweise 1,329 Euro, zuvor 1,25 Euro je Liter. Belastbare Durchschnittszahlen für die Benzinpreise gibt es allerdings immer erst am nachfolgenden Tag. Der ADAC rechnet durch die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer und die neue CO2-Bepreisung mit einem Preisanstieg für Diesel um 11 Cent, für Super E10 um 10 Cent je Liter.