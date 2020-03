Fusionen und Übernahmen : Corona wirbelt M&A-Markt durcheinander

Die Corona-Krise und die absehbare Rezession stellen auch den Markt für Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquisitions, M&A) auf den Kopf. Kaum einzuschätzen ist, wie sehr die Pandemie das Geschäft der zum Verkauf stehenden Unternehmen beeinträchtigt. Das erschwert die Unternehmensbewertung in den Verhandlungen. Auch die Finanzierung durch Banken wird nun wieder ein Thema.

In Deutschland und anderswo sind Läden zwangsweise geschlossen, Industrieunternehmen stellen die Produktion ein, der Tourismus steht praktisch still. Ökonomen rechnen mit einem noch viel schärferen Rückgang der Wirtschaftsleistung als in der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt.