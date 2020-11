Milliarden-Übernahme von ISS : Die Deutsche Börse probiert es mit Nachhaltigkeit

Aktualisiert am

Es ist die größte Transaktion der Deutschen Börse seit dreizehneinhalb Jahren. Sie kauft die ISS. Nicht die Internationale Raumstation. Die Abkürzung steht für Institutional Shareholder Services. Ein Datenanbieter aus Amerika, der vor allem als Berater von Aktionären bekanntgeworden ist, wie sie sich bei Abstimmungen auf Hauptversammlungen verhalten sollen. 1,8 Milliarden Dollar will die Börse für einen Anteil von 80 Prozent auf den Tisch legen. Mehr kostete 2007 nur die Übernahme der ISE, einer amerikanischen Optionsbörse. 2,8 Milliarden Dollar waren es damals. Nach neun Jahren, in denen man nicht viel miteinander anzufangen wusste, wurde die ISE für 1,1 Milliarden Dollar an die Nasdaq verkauft.

Nun soll es natürlich anders laufen. Zwar wird die ISS mit ihren 2000 Mitarbeitern an 33 Standorten auf der Welt auch unabhängig agieren dürfen. Gleichzeitig soll es über viele Anknüpfungspunkte mit der Deutschen Börse aber eine enge Zusammenarbeit geben. Wichtigstes Merkmal aus Sicht der Börse ist die Expertise von ISS im Bereich der Nachhaltigkeit. Dort haben sich die Amerikaner einen Namen erarbeitet. Die Deutsche Börse sieht in diesem Geschäftsbereich viel Potential. Der ESG-Dax ist bisher eines ihrer Produkte. Künftig soll es mehr als nachhaltig deklarierte Indizes geben und entsprechende Derivate darauf, die auf den Plattformen der Deutschen Börse gehandelt und abgewickelt werden.