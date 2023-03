Aktualisiert am

16 Milliarden Franken verlieren Anleger in einer bestimmten Art Schuldtiteln, die die Credit Suisse begeben hatte. Das versetzt den Markt in Aufregung.

Die mit Rückendeckung des Schweizer Staats vollzogene Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sorgt am Markt für nachrangige Bankanleihen für Aufregung. Denn die Investoren in diese erst nach der großen Finanzkrise eingeführten Anleiheklasse müssen Verluste in Höhe von 16 Milliarden Franken tragen, obwohl die Aktionäre der angeschlagenen Großbank noch rund 3 Milliarden Franken in Form von UBS-Aktien erhalten.

Das entspricht nicht der Hackordnung, auf die Investoren in diese Pflichtwandelanleihen noch vor Kurzem vertraut hatten. Demnach müssten zuerst die Aktionäre, also das Eigenkapital, die Verluste tragen. Erst danach würden die Nachranganleihen herangezogen, die aufgrund des im Vergleich zu normalen (vorrangigen) Titeln größeren Ausfallrisikos höher verzinst werden.

Dass die Schweiz aber hier einen anderen Weg gewählt hat, sorgt an dem 275 Milliarden Dollar großen Markt nun für Verunsicherung. Der Teufel steckt hier einmal mehr im Detail. Diese Nachranganleihen der Banken werden am Markt AT1-Bonds genannt. Die Abkürzung steht für „Additional Tier 1“, was sich als zusätzliches Nachrangkapital der Stufe 1 übersetzen lässt. Diese AT1-Anleihen, die gelegentlich auch „Coco“-Bonds genannt werden („Coco“ steht dabei für Contingent Convertible Bonds), dienen als weiterer Verlustpuffer der Banken nach dem aus Aktien und Gewinnrücklagen bestehenden harten Eigenkapital.

Bei bestimmten Ereignissen, in der Regel die Unterschreitung von Eigenkapitalquoten, können diese Titel entweder in Aktien gewandelt oder abgeschrieben werden. Dafür weist diese Anlageklasse attraktive Renditen auf, wie Fondsmanager noch vor Wochen warben. Ein in diesem Jahr begebener AT1-Titel der französischen BNP Paribas trägt einen Zinscoupon von 7,375 Prozent. Die Deutsche Bank verzinst ihre im November 2022 emittierte AT1-Anleihe mit 10,0 Prozent.

Doch nun ist den Investoren bewusst geworden, dass die höheren Zinsen ein höheres Ausfallrisiko bedeuten. Die Europäische Zentralbank (EZB), der europäische Abwicklungsfonds SRP und die EU-Bankenaufsicht EBA wiesen am Montag darauf hin, dass in einer europäischen Bankenrettung oder -abwicklung zunächst die Aktionäre die Verluste tragen müssten und erst danach die AT1-Gläubiger. Mit anderen Worten: Eine Inanspruchnahme der Nachranganleihen wie im Fall der Credit Suisse wäre nicht möglich.

Goldman Sachs soll Angebot vorbereiten

Ob sie in der Schweiz möglich ist, dazu gibt es noch unterschiedliche Ansichten. Denn die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs soll einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge ein Angebot für die AT1-Gläubiger der Credit Suisse vorbereiten. Goldman Sachs würde dann die Titel zu einem Abschlag erwerben, um darauf zu hoffen, nach einem juristischen Verfahren oder einem Vergleich mit den Behörden einen besseren Preis zu erhalten.

Ob die Rechnung aufgeht, daran hat zumindest der amerikanische Investor Jeffrey Gundlach Zweifel. Der Gründer der Anlagegesellschaft Doubleline Capital hat über den Kurznachrichtendienst Twitter die Investoren dafür verantwortlich gemacht, zu leichtfertig in diese riskanten Credit-Suisse-Papiere investiert zu haben. Offenbar ist die Inanspruchnahme der AT1-Anleihen für Verluste noch vor den Aktien nach Schweizer Recht zulässig. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) begründete die Entscheidung mit der „außerordentlichen staatlichen Unterstützung“, die eine vollständige Abschreibung des Nennwerts aller AT1-Anleihen der Credit Suisse und damit eine Steigerung des Kernkapitals auslöse.

Finanzierung kann für Banken teurer werden

Doch der noch vergleichsweise junge Markt ist nun völlig verunsichert. Die AT1-Titel standen am Montag unter Druck. Sie verloren jeweils mehr als 10 Prozentpunkte. Der darauf spezialisierte Fonds Invesco AT1 Capital Bond büßte 9 Prozent ein. Dass die Titel in einem Land vor den Aktien haften, in einem anderen Land aber nicht, sorgt für Misstrauen. Die Abschreibung bei Credit Suisse bedeute für Investoren eine Neubewertung der Risiken, schrieben die Analysten der Bayern LB.

„Die Finanzierung über AT1-Anleihen wird sich für Banken deutlich verteuern, weil sich die Investoren für die höheren Risiken kompensieren lassen müssen“, sagte Jochen Felsenheimer, Geschäftsführer des Münchener Vermögensverwalters Xaia Investment, im Gespräch mit der F.A.Z. Diese Anleiheklasse benötigt seiner Ansicht nach dringend eine Restrukturierung. Dokumentation und rechtliche Bedingungen müssten deutlich transparenter werden.

Zumindest sind Deutsche Bank, DWS, Commerzbank und Union Investment kaum von den Abschreibungen bei der Credit Suisse betroffen. Sie halten kaum oder gar nicht diese AT1-Titel.