Aktionärsklage : Raketen im Sinkflug

Im Frühsommer 2022 war die Welt von Rocket Internet noch in Ordnung. Der frühere M-Dax-Konzern hatte seinen Rückzug von der Börse über die Bühne gebracht und sich sogar mit dem aggressiven Hedgefonds Elliott auf einen Ausstieg geeinigt. Doch dann landete die Klage eines anderen Altinvestors auf dem Tisch der Konzernjuristen. Eine Investmentgesellschaft aus New York, bis November 2020 Inhaberin von mehr als 6,2 Millionen Aktien, sah sich durch ein Rückerwerbsangebot von 18,57 Euro je Anteilschein benachteiligt.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Klaus Max Smolka Redakteur in der Wirtschaft.

Die Anwälte der Kanzlei Hausfeld gehen auf Grundlage einer Unternehmensbewertung von mindestens 34,29 Euro je Aktie aus – in Summe fordern sie mehr als 97,7 Millionen Euro samt Zinsen Schadenersatz für ihren Mandanten. Was sich nicht aus der Klageschrift ergibt, die der F.A.Z. exklusiv vorliegt: Vor wenigen Wochen hat Hausfeld die Klage am Landgericht Berlin auf Oliver Samwer erweitert – dem Mitgründer und Vorstandsvorsitzenden von Rocket Internet droht eine persönliche Haftung. Ein Gerichtssprecher bestätigte auf Nachfrage den Rechtsstreit mit dem Aktenzeichen 96 O 44/21.