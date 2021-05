Über 1900 Dollar je Feinunze : Das Comeback des Goldes

Aktualisiert am

Der Goldpreis steigt wieder in Richtung seines historischen Höchststandes aus dem vorigen August. Inflationssorgen spielen dabei eine Rolle - aber auch die Notenbanken.

Ein Arbeiter in der Goldverarbeitung trägt einen großen 20-Kilogramm-Barren. Bild: AFP

Der Goldpreis ist am Mittwoch auf mehr als 1900 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gestiegen. Damit setzte das Gold sein Comeback fort, das insbesondere auf Inflationssorgen und einen schwächeren amerikanischen Dollar zurückgeführt wird. Am Markt wurde zuletzt zudem auf einen Rückgang der Renditen amerikanischer Staatsanleihen verwiesen, der die Anlage in zinsloses Gold attraktiver mache.

„Gold glänzt wieder“, schreibt die Commerzbank in einem Rohstoffbericht. Auch einige Zentralbanken hätten offenbar ihre Kaufzurückhaltung abgelegt: Darunter seien zwar einige exotische Namen, diese fielen aber durch hohe Käufe auf. So habe die Bank von Thailand im April ihre Goldreserven um 43,5 Tonnen aufgestockt. Noch sei unklar, was die Zentralbank zu diesen Käufen veranlasst und ob sie das Gold auf dem Markt gekauft habe. Ihre Goldreserven aufgestockt hätten aber auch zum Beispiel Usbekistan (8,4 Tonnen) und Kasachstan (4,4 Tonnen). Im März zählten unter anderem Indien (6,8 Tonnen) und Kambodscha (5 Tonnen) zu den größeren Goldkäufern.

Sollten sich die Goldkäufe der Zentralbanken in den nächsten Monaten fortsetzen – im ersten Quartal summierten sie sich gemäß Daten der Branchenorganisation World Gold Council auf 95,5 Tonnen –, hätte Gold eine wichtige Nachfragekomponente wiedergewonnen, meint die Commerzbank. Noch im dritten Quartal 2020 waren die Zentralbanken sogar Nettoverkäufer von Gold gewesen. Die Analysten meinen, die neuen Käufe der Notenbanken könnten dem Goldpreis weiter Auftrieb geben.