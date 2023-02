Norwegens Staatsfonds hat am Kapitalmarkt zuletzt Unsummen verloren. Das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört.

Wer zur Schadenfreude neigt, hat beim Blick durch die Finanznachrichten in den vergangenen Tagen womöglich gehässig ge­gluckst. Ausgerechnet aus Norwegen, das manch Deutscher um seinen Wohlstand beneidet, kam eine dicke Verlustmeldung. Der Staatsfonds, der größte Aktionär der Welt und so etwas wie die kollektive Spardose aller Norweger, hat sich 2022 am Kapitalmarkt so schlecht wie nie zuvor geschlagen: Die Anlagen des Fonds, der die öffentlichen Einnahmen aus der norwegischen Öl- und Gasförderung verwaltet, haben umgerechnet fast 150 Milliarden Euro an Wert verloren. Das ist ein Minus von 14 Prozent.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.



So weit, so genugtuend für alle Neider. Wer weiterliest im jüngsten Geschäftsbericht der Fondsverwalter aus Oslo, wird jedoch zu einem anderen Schluss kommen. Zu Schadenfreude bieten die Zahlen aus dem Norden in Wahrheit nämlich keinen Anlass. Im Gegenteil.