Händler an der Börse Istanbul: Dort wurde am Mittwoch nach einer mehrtägigen, wegen des Erdbebens verursachten Pause der Handel wieder aufgenommen. Bild: Laif

Die türkische Aktienbörse in Istanbul hat nach einer wegen des Erdbebens verhängten einwöchigen Handelspause am Mittwoch einen furiosen Start hingelegt. Der Index der 100 wichtigsten Aktien, Bist 100, stieg kurz nach Handelsbeginn um knapp 10 Prozent und stabilisierte sich auf dem neuen Niveau über 4900 Punkten. Er machte damit die Kursverluste wieder wett, die nach dem Erbeben mit mehr als 40.000 Toten und Schäden in zweistelliger Milliardenhöhe am vergangenen Montag eingetreten waren.

Zuvor hatte die Regierung ein umfangreiches Paket zur Stützung des Marktes verkündet. So kündigte der türkische Staatsfonds weitere Engagements an, die Regeln für Aktienengagements privater Pensionskassen wurden gelockert, Steuern auf Aktienrückkäufe von Unternehmen gestrichen.

Analysten äußerten sich zurückhaltend, aber zuversichtlich. „Alle ergriffenen Maßnahmen scheinen erfolgreich gewesen zu sein, um den Aktienmarkt anzukurbeln“, sagte Burak Isyar, Leiter der Aktienanalyse bei ICBC Turkey Investment in Istanbul. Die Marktreaktion zeige, dass die meisten Forderungen der Marktteilnehmer erfüllt seien. Burak Cetinceker, ein Vermögensverwalter bei Strateji Portfoy, warnte indes vor Unbeständigkeit und Volatilität in den kommenden Tagen.

Ungeachtet großer Leistungsbilanzdefizite der Türkei, einer galoppierenden Inflation und einer Abwertung der Lira hatte die Istanbuler Aktienbörse im vergangenen Jahr weltweit die höchste Kurssteigerung erfahren. Der Rallye war allerdings schon vor dem Erdbeben die Puste ausgegangen. Auf die Katastrophe hatte der Markt zwei Tage lang mit Panikverkäufen reagiert. Die Behörden hatten die am Tag der Handelsunterbrechung getätigten Abschlüsse rückwirkend storniert.

Pensionskassen müssen einspringen

Das am Dienstagabend im Amtsblatt verkündete Maßnahmenpaket reicht von direkten Stützungen des Marktes bis hin zu einer Reihe technischer Regeln, die den computergestützten Hochfrequenzhandel, Gebührenfestlegungen oder das nötige Eigenkapital der Makler betreffen.

So soll der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kontrollierte Staatsfonds, in dem die Türkei „strategisch wichtige“ Beteiligungen an 29 Banken, Versicherungen, Energie- und Baufirmen, Infrastrukturbetreibern, Turkish Airlines sowie Immobilien hält, einen „Preisstabilitätsfonds“ in Höhe von 10 Milliarden Lira (umgerechnet etwa 500 Millionen Euro) für Interventionen am Aktienmarkt auflegen. Finanziert werden soll das unter anderem von öffentlichen Banken und Fondsgesellschaften.

Zudem sollen private Rentenversicherungen, deren Kunden der Staat mit bis zu 30 Prozent des Mindestlohns von umgerechnet 440 Euro bezuschusst, einen höheren Teil ihrer Anlagen in Aktien investieren: 30 statt bisher 10 Prozent. Zudem wurde die Quote für einzelne Aktienwerte im Portfolio von 1 auf 5 Prozent angehoben.

Im Gegenzug wurden die Pensionskassen angewiesen, ihren Anteil an Staatsanleihen von 70 auf 50 Prozent zu reduzieren. Für die Umschichtung bleiben ihnen zehn Tage Zeit. Die Regulierungs- und Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die private Altersvorsorge bezeichnete die Änderungen als einen Schritt zur Vertiefung des türkischen Finanzmarktes und Unterstützung für eine „produktionsorientierte Wirtschaftspolitik“.

Der Fondsverwalter Onur Duygu sagte der türkischen Wirtschaftszeitung „Dünya“, für die Aufstockung des Aktienanteils auf 30 Prozent seien Investitionen von 8 bis 10 Milliarden Lira (400 bis 500 Millionen Euro) nötig.

Steuervorteil für Aktienrückkäufe

Nachdem einige Unternehmen bereits in der Vorwoche versucht hatten, den Kurssturz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen abzufedern, wird dies nun breit staatlich unterstützt. So entfällt nach der Bekanntmachung die Quellensteuer von 15 Prozent auf Aktienrückkäufe von an der Börse Istanbul gehandelten Unternehmen. Auch auf ausgeschüttete Dividenden soll sie bis auf Weiteres nicht erhoben werden.

Des Weiteren kündigte die Türkei an, ihre Goldkäufe zu unterbrechen. So solle der weitere Anstieg des Leistungsbilanzdefizits verhindert werden. Das Land hatte im vergangenen Jahr ein Leistungsbilanzdefizit von 48,8 Milliarden Dollar, was auf die hohe Energierechnung, aber auch auf die große Menge an Goldbarren zurückzuführen ist, die ins Land gelangten. Im Januar belief sich ihr Einfuhrwert laut Handelsminister Mehmet Mus auf 5,1 Milliarden Dollar.

Die Goldimporte der Türkei sind in den letzten Jahren stark gestiegen, da immer mehr Türken Goldbarren kaufen, um ihr Vermögen vor der steigenden Inflation und der schwächer werdenden Landeswährung zu schützen. Die Lira notierte am Donnerstag um die 18,85 Lira je Dollar, nahe an den bisher erreichten Tiefkursen. Für sehr kurze Zeit war im nächtlichen Handel sogar ein neues Allzeittief von 0,053 Dollar je Lira oder 18,91 Lira je Dollar markiert worden.