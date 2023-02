Am Mittwoch soll der Handel in Istanbul wieder aufgenommen werden. Um einen Kursabsturz zu verhindern, werden staatliche Mittel bereit gestellt.

War nach dem Erdbeben geschlossen worden und eröffnet am Mittwoch wieder: die Börse in Istanbul. Bild: Bloomberg

Zur Wiederaufnahme des Handels an der türkischen Aktienbörse am Mittwoch soll einem Bericht zufolge der Staatsfonds des Landes den Markt stützen. Damit sollten größere Kursverluste als Folge der schweren Erdbeben vom 6. Februar vermieden werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Ein Fonds zur Kursstabilisierung soll demnach mit Mitteln staatlicher Banken Aktien in Phasen erhöhter Kursausschläge kaufen. Die Türkei versuche so, den Markt zu stützen, bevor der Handel am Mittwoch wieder aufgenommen werden solle. Die Börsen des Landes sind wegen des Erdbebens, das Teile der Türkei und Syriens schwer getroffen hat, geschlossen.

Vor der Aussetzung des Handels am vergangenen Mittwoch war der Handel nach Erreichen bestimmter Verlustschwellen zweimal automatisch unterbrochen worden. Bereits nach einem schweren Erdbeben 1999 war die Börse des Landes für eine Woche geschlossen. Der türkische Leitindex war in der vergangenen Woche bis zur Handelsaussetzung um mehr als 16 Prozent gefallen.

Die Ratingagentur Fitch hatte die Schäden für die türkische Wirtschaft zunächst auf bis zu 4 Milliarden Dollar geschätzt. Jüngst veröffentlichten türkische Fachleute weitaus höhere Annahmen von mehr als 80 Milliarden Dollar.