Währungskrise : Türkei ruft Bürger dazu auf, Ersparnisse in Lira zu tauschen

Ein Geldwechsler in Ankara tauscht Dollar-Banknoten in Lira. Bild: Reuters

Die türkische Regierung treibt ihren Lira-Rettungsplan auf eine neue Ebene: Mit einer neuen Werbekampagne will sie die Menschen im Land davon überzeugen, ihre Ersparnisse in die Landeswährung umzutauschen.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete von einem Video, das am Sonntag im nationalen Fernsehen und in den sozialen Medien ausgestrahlt wurde. Es lobt die harte Arbeit der Bürger und fordert sie auf, ihre Ersparnisse in Festgeldanlagen in türkischer Lira zu investieren, die Schutz vor einer Währungsabwertung böten.

Erdoğan entlässt Chef der Statistikbehörde

Die Lira hat in den letzten Jahren gegenüber dem Dollar an Wert verloren und ist gegen Ende des Jahres 2021 auf ein noch nie dagewesenes Niveau gefallen. Präsident Recep Tayyip Erdoğan leitete am 20. Dezember eine Reihe von Maßnahmen ein, um den Verfall zu stoppen. Auch die Zentralbank hat die Lira in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt und versprochen, sie zu schützen.

Am Samstag entließ Erdoğan zudem nach einer Debatte über den rasanten Anstieg der Inflationsrate den Leiter der nationalen Statistikbehörde. Der Präsident nannte keinen Grund für seine Entscheidung. Behördenchef Sait Erdal Dincer war Anfang Januar in die Kritik geraten, nachdem seine Behörde einen Anstieg der Inflationsrate um gut 36 Prozent im Vorjahresvergleich gemeldet hatte. Dies war der höchste Wert seit mehr als 19 Jahren. Bereits im November 2021 hatte die Inflationsrate rund 21 Prozent erreicht.