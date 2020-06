Apples Stärke : Technologieaktien gegen den Kater

Noch vor 20 Jahren sah das beim Platzen der Spekulationsblase ganz anders aus. Doch in der aktuellen Krise zeigen Apple & Co. Stärke.

Inmitten der Corona-Pandemie können sich selbst die sonst so erfolgsverwöhnten Technologieaktien den wachsenden Konjunktursorgen nicht ganz entziehen. Dennoch haben sie erst vor wenigen Tagen, gemessen etwa am Index der amerikanischen Technologiebörse Nasdaq 100, neue Höchststände erreicht. Und in den heftigen Marktturbulenzen zu Beginn der Krise haben diese Aktien nicht so deutlich im Kurs verloren wie andere. Auch jetzt fallen hier zeitweilige Kursverluste geringer aus. Mit einem Börsenwert von jeweils rund 1,5 Billionen Dollar sind Apple und auch Microsoft dem saudischen Ölkonzern SaudiAramco, dem nach der Marktkapitalisierung größten Unternehmen der Welt, mit seinen rund 1,7 Billionen Dollar zudem dicht auf den Fersen (siehe Grafik).

Zeigen diese Aktien gerade jetzt ihre Stärke? Diese Ansicht vertritt Christian Kahler, der Chefanlagestratege der DZ Bank: „Trotz der Corona-Pandemie befinden sich Technologieaktien derzeit insgesamt in der Nähe ihrer Rekordniveaus.“ Noch vor zwanzig Jahren schickte dagegen das Platzen der „Dotcom“-Spekulationsblase im März 2000 die Aktienmärkte auf eine lange Talfahrt. Besonders deutlich ging es damals für die sogenannten Technologie-, Medien- und Telekommunikationsaktien (kurz: TMT) abwärts. Das Kurstief wurde erst drei Jahre später im März 2003 erreicht.