Trotz Kursverlusten : Fonds fließen 66 Milliarden Euro zu

Aktualisiert am

Die Deutschen vertrauen vor allem in der Altersvorsorge Fonds ihr Geld an. 2022 war das keine gute Wahl.

Finanziell entspannt im Alter: Das ist das Hauptmotiv in der langfristigen Geldanlage Bild: dpa

Das schwierige Kapitalmarktjahr 2022 hat die deutschen Anleger nicht zu einer Verhaltensveränderung veranlasst. Zwar blieben einige taktische Positionierungen aus. Die langfristig orientierte Geldanlage in Fondssparplänen, Altersvorsorgeeinrichtungen und Versicherungen wurde aber weiter kräftig bespart. Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Marktstatistiken des Fondsverbandes BVI hervor.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Demnach flossen der Fondsbranche im Jahr 2022 in Deutschland 66 Milliarden Euro zu. Das ist der niedrigste Wert seit 2011 und vergleicht sich mit 256 Milliarden Euro aus dem herausragend guten Vorjahr. Der Rückgang basiert vor allem auf zurückhaltenden Privatanlegern nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Erst im vierten Quartal fassten die Anleger neuen Mut. Aus den Publikumsfonds flossen 4 Milliarden Euro ab, der erste Rückgang seit 2011. In der Euro-Schuldenkrise fielen die Abzüge mit 15 Milliarden Euro aber ebenso größer aus wie in der Finanzkrise 2008 mit 27 Milliarden Euro.