Börsenwoche : Die Lage ist ernst – lasst die Kurse wieder steigen

Trotz hoher Inflation stiegen am Donnerstag und Freitag die Kurse an den Börsen. Bild: dpa

Was haben die Märkte denn da am Donnerstag eingepreist? Wird doch alles gut oder zumindest nicht so schlimm, oder handelte es sich wieder nur um ein kurzes Kurs-Stroh-Feuerwerk, auf das ein noch größerer Katzenjammer folgt? So richtig rational war die Kursbewegung nicht. Seit mindestens zwei Wochen suchten die Märkte nach einem noch so kleinen Si­gnal, dass die US-Notenbank Fed davon abhalten könnte, Anfang November wieder kräftig an der Zinsschraube zu drehen.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Die erste Hoffnung, die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag der vergangenen Woche, zerstob. Der Arbeitsmarkt auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich robust. Kein Anzeichen dafür, dass die Fed die Konjunktur mit ihren Zinserhöhungen abwürgt. Am Donnerstag standen dann die US-Inflationsdaten zur Veröffentlichung an. Auch sie sprechen für den Kurs der US-Notenbank. Zwar stieg die Jahresteuerung im September minimal geringer als noch im August, aber nicht so gering, wie von Experten erwartet worden war. Zudem legte die Kernrate, die die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise ausklammert, zu und erreichte gar den höchsten Stand seit vier Jahrzehnten. Ein deutliches Signal für eine weitere Zinserhöhung. Und was machen die Märkte? Der Dow Jones Industrial Index schießt nach oben und beendet den Handel 2,8 Prozent im Plus. Dem konnte sich auch das deutsche Börsenbarometer Dax nicht entziehen. Auch er beendete den Handel 1,5 Prozent im Plus und setzte seine Erholung am Freitag fort. Auf Wochensicht sollte das einmal mehr für ein Plus von mehr als 1 Prozent reichen.

Vielleicht wird es ja doch nicht so schlimm. Mark Benbow, Portfoliomanager für Hochzinsanleihen bei Aegon AM, gibt sich zumindest optimistisch: Trotz zunehmender Befürchtungen hinsichtlich der Aussichten für die Weltwirtschaft werden die Ausfallraten bei Hochzinsanleihen bis zur nächsten Rezession niedrig bleiben, die Fundamentaldaten der Unternehmen seien solide.

Mehr zum Thema 1/

Und gute Nachrichten kommen auch von der Achillesferse der europäischen Wirtschaft: der Energieversorgung. Die Gasspeicher hierzulande sind bereits zu 95 Prozent gefüllt – zwei Wochen eher als gefordert. Insbesondere Privatleute verbrauchen weniger Gas als ein Jahr zuvor. Die Entwicklung könnte aber nicht allein dem Sparwillen geschuldet sein, sondern auch den für Oktober recht milden Temperaturen. In der kommenden Woche sind sogar mehr als 20 Grad vorhergesagt. Ob es an den Börsen auch so heiß hergeht, ist derweil noch nicht ausgemacht.