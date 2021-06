Privates Vermögen : Die Deutsche besitzen 20.000.000.000.000 Dollar

Es ist eine kaum fassbare Summe: 20.000.000.000.000 Dollar. Das sind 20.000 Milliarden oder 20 Billionen Dollar. So viel Privatvermögen besitzen die Deutschen. Dies hat die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) ermittelt. In ihrem aktuellen „Global Wealth Report“, der an diesem Donnerstag veröffentlicht wird, trägt BCG alljährlich die Zahlen von Privatbanken und Vermögensverwaltern zusammen. Erstmals umfassen diese allerdings nicht nur das Finanzvermögen, also Bargeld, Kontoguthaben, Aktien, Fondsanteile und Lebensversicherungen, sondern zusätzlich auch Sachwerte wie Immobilien, Autos, Juwelen, Kunstgegenstände und Gold. Diese Sachwerte sind nach den Erkenntnissen von BCG in Summe größer als die Finanzwerte, die auf privaten Konten schlummern, und beliefen sich im Jahr 2020 auf 13 Billionen Dollar. Das ist 5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dahinter dürfte sich vor allem der Anstieg der Immobilienpreise verbergen.

Aber auch die privaten Finanzvermögen entwickelten sich gut: Sie kletterten der Studie zufolge um 6 Prozent auf 9 Billionen Dollar. Abzüglich der Schulden von 2,4 Billionen Dollar errechnet sich für die Deutschen damit ein Gesamtvermögen von rund 20 Billionen Dollar.

Auch im Rest der Welt erreichten die Privatvermögen im vergangenen Jahr neue Rekordhöhen. Insgesamt kletterten sie um 8 Prozent auf 431 Billionen Dollar. Das hat die Fachleute von Boston Consulting allerdings überrascht. Vor Jahresfrist hatten sie wegen des globalen Wirtschaftsabschwungs infolge der Corona-Pandemie noch erwartet, dass die Finanzvermögen im Jahr 2020 sinken würden.

Corona regt zum Sparen an

Dass es nun anders gekommen ist, führte die BCG-Partnerin Anna Zakrzewski im Gespräch mit Journalisten in Zürich auf die überraschend starke Erholung der Aktienmärkte nach dem Einbruch im März vergangenen Jahres zurück. Insgesamt seien die Kurse im Jahresverlauf um mehr als 12 Prozent gestiegen. Damit habe im Frühjahr vor einem Jahr niemand gerechnet. Als weiteren Grund für den Vermögensanstieg nannte Zakrzewski das Sparverhalten. „Während der Pandemie hatten die Menschen weniger Gelegenheiten, Geld auszugeben. Also häuften sich die Ersparnisse an.“ Dies gilt insbesondere für die Deutschen, die im internationalen Vergleich überdurchschnittlich viel Geld auf die hohe Kante legen. „Traditionell investieren die Deutschen lieber in Immobilien als in Wertpapiere“, sagte Zakrzewski mit Blick auf den Anteil der Sachwerte am Gesamtvermögen von knapp 60 Prozent.

In der BCG-Rangliste der Länder, in denen die größten Privatvermögen angesiedelt sind, liegt Deutschland auf Platz vier. Die Spitzenplätze nehmen die Vereinigten Staaten (126 Billionen Dollar), China (72) und Japan (28) ein. Auf Rang fünf folgt Großbritannien mit knapp 16 Billionen Dollar. In Amerika leben auch mit Abstand die meisten Millionäre und die meisten Ultrareichen (siehe Grafik). Letztere verfügen jeweils über ein privates Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar. In Deutschland hat Boston Consulting etwa 2900 dieser Superreichen ausgemacht.

Die Studienautoren nennen keine Namen. Aber nach den einschlägigen Ranglisten, die zum Teil auf bloßen Schätzungen beruhen, sind die Aldi-Eigentümer Beate Heister und Karl Albrecht jr. die reichsten Deutschen. Deren – größtenteils im Unternehmen gebundenes – Vermögen veranschlagt das Magazin Forbes auf gut 41 Milliarden Dollar. Auf Rang zwei und drei folgen der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und der Lidl-Gründer Dieter Schwarz mit jeweils rund 34 Milliarden Dollar. Damit liegen diese Unternehmer freilich noch weit entfernt von jenen Ultrareichen, die international ganz oben stehen: Der Franzose Bernard Arnault, Mehrheitseigentümer des Luxusgüter-Konzerns LVMH, ist mit einem geschätzten Vermögen von rund 190 Milliarden Dollar aktuell der reichste Mensch der Erde. Kurz hinter ihm steht der Amazon-Gründer Jeff Bezos (186 Milliarden Dollar) gefolgt von Tesla-Chef Elon Musk (152).

Nach Einschätzung von BCG werden die Privatvermögen in aller Welt bis 2025 jährlich um durchschnittlich knapp 5 Prozent auf 544 Billionen Dollar steigen. Den größten Schub soll es dabei in Asien (ohne Japan) geben, wo die Vermögen insbesondere in China schon seit Jahren viel kräftiger wachsen als andernorts. Die Studienautoren erwarten, dass in der Volksrepublik bis zum Ende dieses Jahrzehnts mehr Ultrareiche leben werden als in den Vereinigten Staaten. Für die Privatvermögen in Deutschland sagt Boston Consulting bis zum Jahr 2025 einen Anstieg von 4 Milliarden auf knapp 24 Milliarden Dollar voraus. Davon entfallen 11 Milliarden Dollar auf Finanzvermögen.

Für Vermögensverwalter böten diese Aussichten gute Geschäftschancen, sagte Zakrzewski. Um diese zu nutzen, müssten die Berater den Markt allerdings durch eine neue Brille betrachten. Statt die meisten Kunden über einen Kamm zu scheren, müssten die Banken differenzierter vorgehen und stärker auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen. In diesem Sinne sträflich vernachlässigt seien bisher vor allem jene Kunden, die „nur“ über ein Finanzvermögen zwischen 100.000 Dollar und 3 Millionen Dollar verfügten. Dies seien in Deutschland immerhin 18 Millionen Menschen, die man kostengünstig über digitale Kanäle und zugleich individuell via persönliche Ansprache betreuen sollte, anstatt nur Standardprodukte aus dem eigenen Sortiment feilzubieten.