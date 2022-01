Sie sind Milliarden wert : Was ist dran am Fintech-Hype?

Sie sind die beliebtesten Fintechs in Deutschland: die Smartphone-Bank N26 und der Neobroker Trade Republic. Beide haben jeweils Millionen Kunden, sind milliardenschwer und schicken sich an, die Platzhirsche zu verdrängen. N26 ist gegenwärtig rund 8 Milliarden Euro wert, die Commerzbank etwa 9 Milliarden Euro. Auf den ersten Blick bieten die Fintechs weniger als die etablierte Konkurrenz. Warum entscheiden sich dennoch viele Menschen für sie, statt auf die bewährten Hausbanken zu setzen?

Franz Nestler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Weder N26 noch Trade Republic haben das Banking neu erfunden, auch wenn sie so wirken, als hätten sie es. Das ist aber kein Problem. Denn viele Aufsteiger, die in den vergangenen Jahren groß geworden sind, haben mit ihrem Geschäftsmodell nur einen Prozess zu Ende gedacht, nicht das Rad neu erfunden. So gab es Suchmaschinen schon vor Google, aber die Kalifornier lieferten die besten Ergebnisse. Auch Facebook war nicht das erste soziale Netzwerk, aber immerhin das attraktivste.

Banking neu gedacht

Selbst Apple hat weder Computer noch Handy erfunden, diese aber durch bessere Handhabung und ein frisches Design von grauen Arbeitsgeräten in alltagstaugliche Stilikonen verwandelt. Markterfolg setzt nicht zwingend ein revolutionäres Produkt oder Geschäftsmodell voraus. Die Konkurrenz kann man übertreffen, indem man Bekanntes perfektioniert und digitalisiert.

Hier setzen N26 und Trade Republic an. Sie verstehen Onlinebanking nicht als Erweiterung der Filiale, sondern als etwas ganz Neues. Sie haben die Prozesse von Anfang an gedacht: Wie sollte Banking heutzutage aussehen, wenn es nur für das Handy gemacht worden wäre?

Dieser Ansatz offenbart allerdings auch einen Nachteil: Die Fintechs setzen bewusst nur auf eine kleine, sehr spezifische Zielgruppe: eher jung und technisch auf dem neuesten Stand und mit dementsprechend hohen Ansprüchen. Das merkt man den Apps auch an. Sie sind aufgeräumt und wirken modern – oftmals viel moderner als jene der etablierten Platzhirsche. Zur Kontoeröffnung muss man dann nicht in eine Filiale gehen, sondern kann es unkompliziert direkt am Handy machen.

Auch deren Geschäftsmodelle sind strikt am Bedarf des jungen Publikums ausgerichtet. Deswegen bieten sie die grundlegenden Funktionen kostenlos an. Bei Trade Republic gibt es keine Orderprovision, N26 bietet die üblichen Girokonto-Funktionen kostenfrei an. Wenn man mehr möchte, sind Aufschläge fällig. Für jüngere Menschen ist das die gewohnte Routine. Fast alles ist zunächst kostenlos im Netz, bevor man für mehr Funktionen oder weniger Werbung dann zahlen muss.

Zu dem zunächst kostenfreien N26-Basiskonto gehören die Debitkarte sowie drei Gratisabhebungen im Monat. Die App hat dazu eine praktische Statistikfunktion, welche die Einnahmen und Ausgaben kategorisiert und so einen guten Überblick verschafft. Schließlich kommt hinzu: Die transparente Debitkarte sieht cool aus. Das alles ist aber nichts, was jeden Kunden vom Hocker haut. Auch Dispokredit und die Kreditfunktion bieten keinen Mehrwert, sondern erfüllen eher Standards.