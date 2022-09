Börsenwoche : God save the Rendite

Anstand und Börsen sind zwei paar Schuhe. Wer das noch nicht wusste, bekam es diese Woche wieder vor Augen geführt. Da stirbt die Queen und was machen die Börsenhändler in der Londoner City? Weiter Aktien handeln, als ob nichts wäre. Wenigstens einen gebührenden Kursabschlag hätten sie zeigen können. Ein schwarzer Freitag wäre ein Zeichen gewesen. Aber was macht der Aktienindex FTSE 100? Liegt munter im Plus. Mehr als 1,5 Prozent sogar. Ein durchaus wohlgelaunter Handelstag also. Nur eine Handvoll der 100 wertvollsten Unternehmen an der Londoner Börse wahrte gebührenden Anstand und gab im Börsenwert nach. Der Anbieter von „Privatsphären-Produkten“ Avast zum Beispiel, der digitale Sicherheit im Netz gewährleisten will. Hingegen zeigte sich der Modehändler Asos mit deutlichem Kursplus. Ob dies wenigstens an der hohen Nachfrage nach Trauerbekleidung liegt, wurde nicht bekannt.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Wohl aber, was das Protokoll für den Tod der Königin vorsieht: Kein Börsenhandel am Tag der Beisetzung und auch keiner am Tag der Krönung des neuen Königs. Das war vielen nicht mehr ganz klar, schließlich liegt der letzte Tod eines britischen Throninhabers 70 Jahre zurück. Wirtschaftsverbänden blieb nicht viel anderes übrig, als auszurechen, was der Spaß kostet: sechs Milliarden Pfund Umsatzausfall wegen stillstehender Fabriken und Supermarktkassen seien es bei der Hochzeit des Thronfolgers Prinz William gewesen. Wenn nun gleich zwei Feiertage anberaumt werden, dann grenzt das fast schon an einen absichtlichen Sprung in die Rezession. Aber das mit dem Anstand hatten wir ja schon.

Der fehlte den Börsianer schon im früheren Wochenverlauf. Am Donnerstag rang EZB-Präsidentin Christine Lagarde ihrem Zentralbankrat eine historisch große Zinserhöhung ab und was machen die Börsen? Nichts. Völlige Ignoranz. Erst als Lagarde später auf einen konjunkturell schwierigen Winter hinwies, zuckten die Börsen kurz, bis ihnen wieder einfiel, dass sie das ja ohnehin schon eingepreist hatten. 0,09 Prozent betrug die Dax-Änderung am Ende des zweiten und bislang größten Zinswende-Tages 2022. Aber vielleicht kommt ja noch mehr, denn die Inflationstreiber Heizöl, Diesel und Gas lassen sich von dem fleißigen Bemühen der Notenbanken bisher kaum beeindrucken und bleiben teuer.

Dax-Absteiger mit Gewinnen

Auch die Deutsche Börse wurde in ihrer Bedeutung etwas zurechtgestutzt diese Woche. Da verkündete sie am Montagabend den Dax-Rauswurf des Kochboxenlieferanten Hello Fresh und was machen die Börsianer? Kaufen wie wild die Aktie. Ja ist ihnen denn nicht mal mehr der Dax heilig? Größter Gewinner im Index ausgerechnet der erklärte Absteiger – im Kopf an Kopf Rennen mit Übergewinnsteuerkandidat RWE. Auch die geschwungene Steuerkeule beeindruckt die Börsianer offenbar nicht.

Größter Gewinner diese Woche im F.A.Z.-Index war übrigens Delivery Hero. Ja, genau die, die schon im Juni aus dem Dax geflogen sind – bei Kursen von 36 Euro. Hat dem Kurs nicht geschadet. Jetzt stehen sie bei 48 Euro. Und wären wieder in den Dax aufgestiegen, wenn sich die Börse nicht überlegt hätte, dass sie Unternehmen ohne operativen Gewinn nicht mehr in den Index aufnehmen mag. Neu dafür Siemens Energy. Das sind die mit den Gasturbinen, die nach Kanada zur Wartung müssen. Die machen zwar auch seit drei Quartalen Verlust und sind wegen miserabler Kursentwicklung im März aus dem Dax geflogen. Aber was soll´s, ab 19. September sind sie wieder da. Warum, weiß keiner genau. Der Kurs ist seit März um ein weiteres Drittel gefallen.

Um wie viele Drittel die Solarworld-Aktie gefallen ist, lässt sich ziemlich genau sagen: fast drei. Für 35 Cent ist ein Anteilsschein des ehemaligen Dax-Kandidaten derzeit zu haben. Vor dem Landgericht Bonn müssen sich Frank Asbeck und Vorstandskollegen derzeit wegen des Vorwurfs der Insolvenzverschleppung verantworten. Angeblich war der Laden schon 2016 pleite und nicht erst 2017. Warum die Aktie dennoch weiterhin gehandelt wird? Irgendwas brauchen die Börsianer doch zum Spielen.

Zum Beispiel die neue Porsche-Aktie. Der VW- und Porsche-Vorstandsvorsitzende Oliver Blume könnte dann Chef von zwei Dax-Konzernen werden. Falls der Streubesitz in den Vorzugsaktien ausreichend hoch ist. Aber die Konstruktion ist ohnehin was für Spezialisten. Können die Börsianer drüber grübeln, wenn sie bei der Queen-Beisetzung zum Nicht-Handeln gezwungen werden. Oder God save the Rendite anstimmen. Noch ist das Börsenjahr nicht verloren. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Noch nach der Königin.