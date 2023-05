Thomas Krüger besitzt eine Zeitmaschine. Genau genommen nicht nur eine, sondern ganz viele. So zumindest bezeichnet der 61-jährige Sammler seine Whiskys, die teils 100 Jahre alt sind. „Wir können die Zeit nicht vollkommen zurückdrehen. Doch in alten Getränken können wir zumindest ein bisschen in die Vergangenheit reisen“, sagt er. Seine Augen leuchten auf, er deutet auf eine Flasche in einer verglasten Vitrine und beginnt zu erzählen.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dieser Whiskey stamme aus einer Zeit, in der es in den USA verboten war, Alkohol zu produzieren und zu verkaufen. Von 1920 bis 1933 galt dieses Prohibitionsgesetz. Doch getrunken hatten die Leute trotzdem. Etwa dann, wenn der Arzt ihnen Whiskey verschrieben hat.