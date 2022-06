Teuer Tanken : Benzinpreis steigt weiter – trotz Steuersenkungen

Der Benzinpreis in Deutschland ist zuletzt weiter gestiegen. Wie der Autoklub ADAC am Dienstag auf Anfrage mitteilte, kostete ein Liter Super E10 am Dienstagmorgen gegen 9.50 Uhr in Deutschland im Durchschnitt 1,972 Euro, ein Liter Diesel 2,014 Euro. Das war noch mal etwas mehr als am Pfingstmontag. Wer gehofft hatte, nach dem Pfingstreiseverkehr könnte es wieder etwas Entspannung bei den Kraftstoffpreisen geben, sieht sich enttäuscht.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Mit der Senkung der Energiesteuer am 1. Juni hatten die Benzinpreise in Deutschland erheblich nachgegeben, wenn auch nicht ganz so stark, wie eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung eigentlich nahegelegt hätte. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer sprach von einer „nicht vollständigen, aber deutlichen Weitergabe“. Allerdings waren die Preise unmittelbar vor der Steuersenkung spürbar angehoben worden. Und schon am Tag nach der Steuersenkung, dem Donnerstag vergangener Woche, waren die Preise wieder gestiegen.

Pünktlich zum Reiseverkehr am Pfingstwochenende wurde das Benzin dann noch mal teurer. Von Pfingstsonntag auf -montag stagnierten die Preise weitgehend, bevor sie am Dienstag wieder leicht zulegten. Das zeigt ein Vergleich des ADAC der durchschnittlichen Preise an mehr als 14.000 Tankstellen jeweils um 9.50 Uhr. Im Tagesverlauf schwanken die Preise dabei weiter stark, auch von Tankstelle zu Tankstelle gibt es teils erhebliche Unterschiede.

ADAC: Weit entfernt von einer Weitergabe der Steuersenkung

Zum Teil seien die Preisschwankungen zuletzt mit der Entwicklung des Rohölpreises und des Dollars zu rechtfertigen, meinte Benzinfachmann Christian Laberer vom ADAC. Das Niveau sei aber weiterhin viel zu hoch. Und man sei weit entfernt von einer vollständigen Weitergabe der Steuersenkung. Der Rohölpreis war zuletzt wieder gestiegen, auf rund 118 Dollar je Barrel (Fass zu 159 Liter).

Mehr zum Thema 1/

Politiker wie Johannes Vogel von der FDP hatten vor der auf drei Monate befristeten Steuersenkung gemeint, Verbraucher könnte sich auf Spritpreise deutlich unter 2 Euro freuen. Zumindest der Dieselpreis aber lag schon seit vergangenem Freitag an vielen Tankstellen morgens wieder bei mehr als 2 Euro und schwankte dann im Tagesverlauf.