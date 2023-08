Einmal im Monat breitet sich in Fabian Wühle der große Frust aus. Nämlich dann, wenn er die Miete überweist. Rund 2000 Euro zahlen der Softwareentwickler und seine Frau für eine Vierzimmerwohnung am Stadtrand von Nürnberg. Zugegeben, es gibt schlimmere Beispiele horrender Wohnkosten, in anderen Regionen sind die Mieten noch höher, etwa in München oder Berlin.

Doch genau das macht die Wühles so interessant. Sie sind eigentlich eine ganz gewöhnliche Familie: Beide sind berufstätig, verdienen nicht schlecht, gemeinsam verfügen sie netto über ein Haushaltseinkommen von 5500 Euro. Zuerst haben sie in einer kleinen Wohnung gelebt, sind dann umgezogen, als ihre Kinder geboren wurden. Und dennoch weichen sie vom Maßstab ab: Sie geben mehr für die Miete, Strom und Internet aus als eigentlich empfohlen.

Die 30-Prozent-Regel

Maximal ein Drittel des Einkommens sollte für das Wohnen anfallen, lautet seit Langem eine Faustregel. So bleibt Geld übrig für Essen, Kinderbetreuung, Kleidung, Ausflüge und die Altersvorsorge. Doch diesen Richtwert einzuhalten wird zunehmend schwieriger. Das merkt auch Familie Wühle. „Die Wohnung war das beste Angebot, das wir gefunden haben. Doch nach dem Umzug mussten wir unsere Finanzen neu sortieren“, sagt Fabian Wühle, der eigentlich anders heißt. Seinen richtigen Namen will er nicht in der Zeitung lesen – wie alle Privatpersonen in diesem Text, die dafür ganz offen über ihr Gehalt und monatliches Budget reden.

Jeder dritte Haushalt in Deutschland zahlt nur für die Kaltmiete mehr als 30 Prozent des Einkommens, mehr als sechs Millionen Haushalte betrifft das. Tendenz steigend. Das verdeutlichen neueste Daten des Statistischen Bundesamts. Hinzu kommen zu diesen Kosten dann noch die Ausgaben für das Heizen, den Strom und das Internet. Vor allem jene, die innerhalb der vergangenen vier Jahre in ihre Wohnung eingezogen sind, haben im Schnitt eine höhere Mietbelastung. Wer dagegen seinen Vertrag schon vor langer Zeit abgeschlossen hat, profitiert oft noch von günstigeren Preisen.

Besonders in den Ballungsräumen haben die Angebotsmieten in den vergangenen fünf Jahren stark zugelegt, zeigt eine Auswertung des Immobilienportals Immoscout24. Eine Zweizimmerwohnung ist in München nun durchschnittlich um 40 Prozent teurer. Pro Quadratmeter kostet die Miete dort etwa 22,90 Euro. In Frankfurt sind es 16,38 Euro, ein Plus von knapp 30 Prozent. Allein im vergangenen Jahr haben sich die Preise in einigen Städten um mehr als zehn Prozent verteuert. Und eine Besserung ist nicht in Sicht.

Die Mietpreise werden weiter steigen

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass das Wohnen auch langfristig teurer wird“, sagt Michael Voigtländer, Immobilienökonom am Institut der deutschen Wirtschaft. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens stagniert das Angebot. Es werden kaum mehr neue Wohnungen gebaut, weil die Kosten so sehr gestiegen sind. Einige Bauunternehmen sind mittlerweile sogar pleite. Hinzu kommt, dass die energetischen Sanierungen der Wohnhäuser teuer sind und die Kosten teils auf die Mieter übertragen werden. Und als ob das noch nicht genug wäre: Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist so groß wie lange nicht. Das liegt auch daran, dass viele Familien, die eigentlich ein Haus bauen oder kaufen wollten, es sich nicht mehr leisten können. Die Zinsen für den Kredit sind für sie zu hoch, die Baukosten ebenso. Also bleiben sie lieber Mieter.