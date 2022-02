Inflationsgewinner : Teuerung kann an der Wall Street eine Goldgrube sein

Während der größte Teil der Welt Inflation fürchtet, verdient eine kleine Gruppe von Finanzprofis in New York eine Menge Geld damit.

Die New Yorker Börse an der Wall Street Bild: AP

Experten wie Nikhil Choraria von Goldman Sachs entwerfen oft komplexe Transaktionen, die von Änderungen der Inflationsdynamik profitieren. Informierten Kreisen zufolge bescherte der größte Inflationsschub seit Jahrzehnten Chorarias Bereich im Jahr 2021 einen Ertrag von rund 450 Millionen Dollar (400 Millionen Euro). Das ist das Doppelte des Volumens der Vorjahre. Chorarias Team profitierte von der korrekten Vorhersage der europäischen Inflationsentwicklung im Gefolge der Pandemie, berichten mit dem Vorgang vertraute Personen.

Bei JPMorgan Chase in New York hat Gil Holmes, Chef der Abteilung Non-Linear Rates, im vergangenen Jahr rund 300 Millionen Dollar mit dem Inflationshandel verdient. Auch Händler von Barclays und Morgan Stanley profitierten. Laut Daten der Vali Analytics haben die größten Wall-Street-Banken 2021 rund 2,3 Milliarden Dollar in dem Geschäftsbereich verdient und damit auch insgesamt mehr als das Doppelte des Volumens im Jahr 2019.

Große Risiken umfasst das Geschäft allerdings auch. Der Sterling-Inflationsmarkt zum Beispiel wird als „Witwenmacher“ bezeichnet. Angesichts vieler, unübersichtlicher Faktoren in der Preisentwicklung drohen Händlern, die sich verkalkulieren, enorme Verluste. Der Markt ist zudem klein und spezialisiert. Schon einige Personalwechsel können es schwierig machen, jemanden zum Handeln zu finden. Es ist kein Bereich für schwache Nerven. Für diejenigen, die die Herausforderungen meistern können, ist die Inflation jedoch eine Goldgrube geworden. Steigende Energiekosten und festgefahrene Lieferketten haben die Kosten für so ziemlich alles in die Höhe getrieben .

Handelsvolumen steigt um 30 Prozent

Nach der Finanzkrise von 2008 waren die Zinsen auf beispiellos niedrige Niveaus gesenkt und dort gehalten worden. Ein Schlüsselfaktor für die Inflationsvolatilität fiel damit weg und das Geschäft wurde zu einem Nebenkriegsschauplatz. „Ziemlich langweilig“, sagt Tim Magnusson, Chief Investment Officer beim Hedgefonds Garda Capital Partners. Inzwischen strömen die Anleger in Scharen ins Segment, um ihre Investments zu schützen oder darauf zu spekulieren, wie sich die Verbraucherpreise entwickeln könnten.

Das mittlere Handelsvolumen mit inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten pro Sitzung ist im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent gestiegen, wie Daten der Tradeweb Markets in London zeigen. Gegenüber 2019 hat es sich mehr als verdoppelt. „Die Anleger von festverzinslichen Wertpapieren werden immer nervöser, da sie glauben, dass das Nullzinsumfeld vorbei ist, da müssen sie sich auf diese Art von Investments verlegen”, sagte Peter Hahn, emeritierter Professor am Londoner Institute of Banking & Finance und ehemaliger Banker bei Citigroup. „Und das wird der Wall Street Geld einbringen.”

In den USA ist der Verbraucherpreisindex im Januar um 7,5 Prozent gestiegen, das ist der höchste Anstieg seit 1982. In Großbritannien ist jeder Zehnte davon bedroht, sich nicht mehr kontinuierlich Heizung und Strom leisten zu können. In der Europäischen Union setzen viele Regierungen auf Hilfspakete, um den Bürgern bei der Bewältigung der steigenden Rechnungen entgegenzukommen. Mit kletternden Preisen haben Haushalte von Lateinamerika bis Südasien zu kämpfen.

Die Zentralbanken auf der ganzen Welt beraten indessen darüber, wie weit sie die Zinsen anheben sollten, um den Druck etwas abzuschwächen. Zugleich wollen sie nicht Gefahr laufen, die wirtschaftliche Erholung zu gefährden. Die Händler von Inflationsderivaten versuchen derweil, frühzeitig den Höhepunkt der Teuerung zu erkennen. Während die Erwartungen zur britischen Inflation dem höchsten Stand seit 2009 nahe kommen, haben die Sorgen in den USA und Europa im Vergleich zum letzten Jahr bereits nachgelassen.

Hohes Interesse

„Das Interesse an den Inflationsmärkten ist größer als alles, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, und wir glauben, dass wir gerade erst am Anfang stehen”, sagt die ehemalige Inflationstraderin Lindsay Politi, die inzwischen für One River Asset Management in Greenwich, Connecticut, arbeitet. „Die Marktteilnehmer müssen das Regime, in das wir gelangt sind, erst noch richtig erkennen. Die meisten Marktbeobachter erwarten seit über einem Jahr, dass die Inflation wieder auf ein normales Niveau zurückgeht, und das hat sich nicht bewahrheitet.”

Inflationsgebundene Anleihen lassen sich bis ins Jahr 1780 zurückverfolgen. Damals gab sie der Commonwealth of Massachusetts an Soldaten aus, die im Revolutionskrieg kämpften, um sie vor steigenden Preisen zu schützen. Zwei Jahrhunderte später begann Großbritannien mit der Emission ähnlicher Wertpapiere, die heute als Linker bekannt sind. 1997 folgten die USA mit Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Auch an die Inflation gebundene Derivate, wie Inflationsswaps, kamen auf.

Bei den Nullkupon-Inflationsswaps etwa ist ein Festzins für den Emittenten gekoppelt mit einem variablen Zins nach einem bestimmten Zeitraum. Ausschlaggebend ist dabei eine Benchmark wie der amerikanische Verbraucherpreisindex. Ein Anleger, der vor einem Jahr einen Zwölf-Monats-Swap gekauft hat, würde heute einen Gewinn von mehr als fünf Prozent erzielen, so Politi. Händler kaufen und verkaufen die Wertpapiere auch, um Preisschwankungen auszunutzen und kurzfristige Gewinne zu erzielen.

Die Preise für die Derivate erreichten im November ein Allzeithoch und werden immer noch mit mehr als dem Doppelten ihres historischen Durchschnitts gehandelt. Am 10. Februar, als das US-Arbeitsministerium die unerwartet hohen Inflationszahlen veröffentlichte, stiegen sie laut Bloomberg-Daten so stark an wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr. „Die Volatilität der Inflation hat deutlich zugenommen”, sagt Semin Soher Power, Leiterin des Inflationshandels bei der Bank of Ireland. Damit sei auch das Geschäftspotenzial gewachsen.