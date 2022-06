Teuer Tanken : Der Kampf um faire Spritpreise

Die Inflation in Deutschland erreicht mit 7,9 Prozent den höchsten Stand seit 1974. Ein Grund ist der Benzinpreisanstieg. Was läuft da gerade schief?

Jetzt ist es amtlich: 7,9 Prozent betrug die Inflation in Deutschland im Mai – das war die höchste Teuerung seit dem Jahre 1974. Eine entsprechende erste Schätzung hat das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigt. Zugleich teilte es Details mit: Demnach steigen die Preise auf breiter Front – aber Heizöl, Erdgas und Kraftstoff sind die drei Güter mit den höchsten Preissteigerungen innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Da konnte selbst das Speiseöl mit einem Preisplus von 38,7 Prozent nicht mithalten. Um 94,8 Prozent ist der Preis für Heizöl gestiegen, um 55,2 Prozent der für Erdgas – und um 41 Prozent der für Kraftstoff.

Kein Wunder, dass die Benzinpreise in Deutschland die Gemüter erhitzen, in vielen Talkshows Thema sind und Politiker aller Couleur umtreiben. Von einer Übergewinnsteuer über eine Verschärfung des Kartellrechts bis hin zu einer Zerschlagung der Mineralölgesellschaften reichen die Ideen. Immerhin ist es jetzt zwei Wochen her, dass die Energiesteuer auf Kraftstoff gesenkt wurde. Aber zumindest im Empfinden vieler Autofahrer ist davon wenig beim Verbraucher angekommen. 1,95 Euro je Liter kostete Super E10 am Montag im Tagesdurchschnitt, Diesel 2,041 Euro je Liter. Von der Ankündigung mancher Politiker, die Spritpreise würden „kräftig unter 2 Euro“ sinken, ist nicht viel zu spüren.

Ifo-Institut sorgt für Aufmerksamkeit

Ökonomen hatten gemeint, die Steuersenkung auf Kraftstoff könnte die Inflation zumindest für einige Monate spürbar sinken lassen. Das wäre für Verbraucher eine willkommene Entlastung gewesen. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, hielt noch vor kurzem ein Absinken der Inflationsrate aus diesen Gründen im Juni von 7,9 auf 7,1 Prozent und im Juli und August auf 7 Prozent für möglich. Jetzt ist er enttäuscht, weil sich beim Kraftstoff so wenig getan hat: „Die Inflationsrate dürfte im Juni kaum sinken.“

Politik und Ökonomen sind sich nach wie vor uneins darüber, inwieweit der Anfang Juni von der Ampelkoalition eingeführte Tankrabatt – die Steuersenkung auf Diesel und Benzin für drei Monate – die Bürger tatsächlich entlastet. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Münchner Ifo-Institut wird der Tankrabatt „im Wesentlichen“ an die Kunden weitergegeben. „Beim Diesel haben die Tankstellen ihn zu 100 Prozent weitergegeben, also 17 Cent Steuersenkung je Liter. Beim Super Benzin waren es 29 bis 30 Cent von den 35 Cent Steuersenkung, also 85 Prozent“, sagte Florian Neumeier, Leiter der Forschungsgruppe Steuer- und Finanzpolitik. Das Institut beobachtete dazu die Preisentwicklung in Deutschland und Frankreich im Vergleich. Vor dem 1. Juni waren Diesel und Super in Deutschland teurer als in Frankreich, seit dem Stichtag ist der Sprit hierzulande günstiger. Da es in Frankreich keine Steuersenkung gab, erklärt das Institut die Unterschiede zwischen beiden Ländern mit dem Tankrabatt.

Das Bundeskartellamt hat dagegen eine gewisse Skepsis gegenüber der Preispolitik der Mineralölkonzerne signalisiert. Die Behörde rechnete unlängst vor, dass der durchschnittliche Abstand zwischen den Tankstellenpreisen für Super E5 ohne Steuern zum Rohölpreis zuletzt noch mal deutlich gestiegen sei. Bis Februar 2022 habe er 40 Cent nie überschritten, seit Kriegsbeginn seien es bis zu 50 Cent gewesen. Seit dem 27. Mai sei der Abstand aber auf etwa 60 Cent gestiegen. Den Verdacht, dass die Gewinnmargen der Konzerne derzeit steigen, haben auch etliche Politiker. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) schätzt derweil, dass „ungefähr die Hälfte“ des Tankrabatts an die Kunden weitergegeben wird, die andere Hälfte in den Unternehmen verbleibt.