Erbrecht für jedermann : Vererben wie Annette von Droste-Hülshoff

Das Testament der Schriftstellerin ist ebenso so klug und klar wie ihre Novellen und Gedichte. Für die Aufteilung ihres Vermögens bedient sie sich eines Kunstgriffs. Was kann man daraus lernen?

Ihre Werke sind Leuchttürme der deutschen Literatur. Ihr Talent für Sprache und Musik wird früh erkannt und begeistert noch heute. Selbst das Testament von Annette von Droste-Hülshoff ist „ein Gedicht“. Droste-Hülshoff stirbt am 24. Mai 1848 in ihrer Wahlheimat, der Stadt Meersburg am Bodensee, nach schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren. Überliefert ist folgender Satz der großen deutschen Dichterin: „. . . ich mag und will jetzt nicht berühmt werden, aber nach hundert Jahren möcht ich gelesen werden.“ Und das wird sie: Das wohl berühmteste ihrer Werke, die Novelle „Die Judenbuche“ von 1842, die Geschichte eines unaufgeklärten Mordes im 18. Jahrhundert, gehört zum Deutschunterricht wie der Dreisatz zur Mathematik. Wie klug mag Droste-Hülshoff dann erst ihr Erbe geregelt haben?

Schon im Juli 1847 setzt die Jahrhundert-Dichterin wegen ihrer schlechten Gesundheit ihr Testament auf, eigenhändig und in dreifacher Ausfertigung. In dem beim Amtsgericht Überlingen verwahrten Dokument bestimmt sie ihre beiden noch lebenden Geschwister, die ihr bis zuletzt nahestehen, zu Erben: Zum einen ihren Bruder Werner Konstantin Freyherr von Droste zu Hülshoff, der den väterlichen Gutsbesitz übernahm und ihr dafür eine lebenslange Apanage in Höhe eines Lehrergehalts zahlt. Zum anderen ihre ältere Schwester Jenny (mit vollem Namen Maria Anna Freyfrau von Laßberg), bei der sie fast fünf Jahre lang wohnt und einen Teil ihrer Werke erstellt.