Aktiensplit bei Tesla : Wenn aus einer Aktie plötzlich drei werden

Es klingt ein bisschen wie Magie: Wer derzeit eine Aktie des Elektroautoherstellers Tesla besitzt, wird ab Mittwochabend auf einmal drei davon im Depot haben.

Ein relativ simpler Trick steckt dahinter: ein Aktiensplit. Tesla erhöht dabei die Anzahl der umlaufenden Aktien, indem jeder Investor für eine Aktie zwei weitere erhält. So werden aus den etwa 2 Milliarden Aktien von Tesla nun rund 6 Milliarden. Vor einigen Monaten hat Tesla den Split angekündigt, nun wird er nach Börsenschluss in New York am Mittwoch stattfinden.