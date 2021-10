Tesla-Aktie : Die Billionen-Dollar-Wette

Tesla-Chef Elon Musk twitterte vor einiger Zeit, er wolle sich von allen „physischen Habseligkeiten“ trennen. Das heißt aber offenbar nicht, dass er keinen Wert auf Geld legt. Als der von ihm geführte Elektroautohersteller am Montag an der Börse zum ersten Mal mit einer Billion Dollar bewertet wurde, bejubelte er das mit dem Tweet „Wild $T1mes“, eine abgewandelte Form von „wilde Zeiten“ mit dem „T1“ für „One Trillion“, also eine Billion. Das Erreichen dieser Marke hatte wiederum auch Auswirkungen auf Musks persönlichen Reichtum. Auf dem „Bloomberg Billionaires Index“ steht er jetzt mit einem Vermögen von 289 Milliarden Dollar auf dem ersten Platz, Damit ist allein Musks Reichtum nun größer als die Marktkapitalisierung von Toyota, dem nach Tesla am zweithöchsten bewerteten Autohersteller der Welt. Tesla ist nun an der Börse mehr wert als die neun nächstgrößeren Autohersteller der Welt.

Die Billionenmarke erreichte Tesla am Montag mit einem Kursanstieg der Aktie um fast 13 Prozent auf rund 1025 Dollar, am Dienstag im frühen Handel stieg der Kurs weiter auf 1070 Dollar. Zu dem Schub trug die Ankündigung des Autovermieters Hertz bei, 100.000 Teslas im Wert von mehr als vier Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Zudem hat Aktien-Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley am Montag sein Kursziel für Tesla von 900 auf 1200 Dollar nach oben korrigiert. Er rechnet nun damit, dass Tesla bis 2030 mehr als acht Millionen Autos im Jahr verkaufen kann, bislang war er von knapp sechs Millionen ausgegangen. In diesem Jahr wird Tesla wohl erst rund 900.000 Fahrzeuge ausliefern. Der Analyst von Morgan Stanley gehört mit seinem Kursziel zu den optimistischsten Tesla-Beobachtern an der Wall Street.

Teslas Meilenstein an der Börse kam nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt hat. Es meldete einen Rekordgewinn von 1,6 Milliarden Dollar und übertraf damit die vorherige Höchstmarke, die erst ein Quartal zuvor aufgestellt wurde. Tesla kämpfte jahrelange mit Verlusten, hat nun aber eine ganze Serie profitabler Quartale hinter sich. Und zuletzt hingen diese Gewinne auch nicht mehr wie vorher vom Geschäft mit Verschmutzungsrechten ab. Diese Zertifikate bekommt Tesla von Regierungen für die Produktion von Elektroautos und verkauft sie dann an Wettbewerber. Es ist ein lukratives Geschäft, dessen Bedeutung aber zuletzt oft überzeichnet wurde. Von Kritikern hieß es immer wieder, dass Tesla mit diesen Einnahmen den defizitären Autobau finanziere. Mit dem Aufholen der Konkurrenz werde diese Einnahmequelle versiegen und das böse Ende kommen. Tatsächlich aber beliefen sich die Einnahmen aus Verschmutzungsrechten im Jahr 2020 auf nur 6 Prozent der Automobilumsätze. Und der Bruttogewinn der Autosparte betrug mit 6,6 Milliarden Dollar rund das Vierfache.