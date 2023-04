Der Aktienkurs des E-Autobauers Tesla steht am Montagmorgen unter Druck. Am Handelsplatz Tradegate steht die Notierung bei rund 187 Euro 2 Prozent im Minus. Den regulären Handel an der Nasdaq hatte die Aktie am Freitag noch mit einem Aufschlag von mehr als 6 Prozent wieder oberhalb der Marke von 200 Dollar beendet. Diese kann die Aktie trotz Abschlägen am Montag auch im vorbörslichen Handel weiter behaupten.

Tesla hatte am Sonntag Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, in dem der Konzern trotz eines Auslieferungsrekords die Erwartungen der Analysten verfehlt hat. Nach eigenen Angaben übergab man im Berichtszeitraum 422.875 Autos an seine Kunden. Die Kompaktwagen Model 3 und Model Y sind weiter die Grundlage des Tesla-Geschäfts. Davon wurden im ersten Quartal 412.180 Fahrzeuge ausgeliefert, wie Tesla mitteilte. Die teureren und größeren Wagen Model S und Model X machten mit 10.695 den Rest aus.

Experten hatten nach Refinitiv-Daten im Durchschnitt allerdings mit 430.008 Fahrzeugen gerechnet. Verglichen mit dem Vorquartal stiegen die Auslieferungen um 4 Prozent und verglichen mit dem Vorjahresquartal sogar um 36 Prozent. Die Produktion in der Zeit zwischen Januar und März bezifferte Tesla auf 440.808 Fahrzeuge.

Der Auslieferungsrekord fußt zudem auf deutlichen Preissenkungen von bis zu 20 Prozent. Gene Munster, Geschäftsführer von Deepwater Asset Management, sah die Auslieferungen im Rahmen der Erwartungen. Allerdings seien sie gegenüber manchen inoffiziellen Erwartungen enttäuschend gewesen. Der Zuwachs von 36 Prozent liege zudem unter dem vom schillernden Unternehmenschef Elon Musk in der jüngsten Ergebniskonferenz postulierten Ziel eines jährlichen Absatzwachstums von 50 Prozent. Tesla müsse im Rest des Jahres ein größeres Absatzwachstum erreichen.