Technische Analyse : Weizenpreise dürften wieder steigen

Weizenfeld in Rheinland-Pfalz: Die Körnerfrucht könnte bald schon deutlich teurer werden. Bild: dpa

Technische Analyse ist für den einen oder anderen Marktbeobachter noch immer so etwas wie eine Mischung aus Voodoo, Kaffeesatzleserei und/oder Schlimmerem. In jüngeren Jahren versuchte ich manchmal mit fast schon missionarischem Eifer, Zweifler von meiner Methode zu überzeugen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das richtig und ob dem großer Erfolg beschieden war.

Heute halte mich eher zurück: Wer nicht verstehen kann, wie und dass man mit Linien, Mustern, Indikatoren und Ziffern in Charts der Zukunft einen Teil ihrer Geheimnisse mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entreißen kann, tut vielleicht sogar gut daran, Beiträge wie diesen beiseitezulegen und sich anderen Methoden der Markteinschätzung zu widmen.