US Defense Index : Investieren in Sicherheit

Was um Himmels Willen muss noch geschehen, damit ausreichend in Sicherheit investiert wird? An den Märkten jedenfalls rechnet man fest damit, dass Verteidigungswerte ein gutes Investment sind.

Am 24. Februar vor einem Jahr begann in den frühen Morgenstunden das Unvorstellbare. Meine Erinnerung ist noch sehr wach. Es war Altweiberfasching. Über Stunden wusste ich nicht, wohin mit mir. Am späten Vormittag übernahm dann das Pflichtgefühl die Regie, und ich begann, den sehr launigen Ton meines schon am Vortag entstandenen Beitrags zu korrigieren.

Mich lässt das Geschehen seither nicht mehr los. Ein Schülerleben lang hat man meine Generation bis zur Erschöpfung aufsagen lassen, dass so etwas nie wieder vorkommen darf, wir mahnen, wachsam sein und den Anfängen wehren müssen, dass es für ein Leben in Freiheit Sicherheit braucht und Demokratien wehrhaft sein müssen.